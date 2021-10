Pilotprojekt zum Corona-Schutz: Firma testet Lüfter an zwei Leipziger Schulen

Leipzig

Dicke Luft im Klassenraum ist schon immer ein Problem. Seit Corona wird heiß diskutiert, wie sich die Ausbreitung des Virus’ über die Luft im Klassenraum verhindern lässt. Das viel gepriesene Stoßlüften aller 20 Minuten ist vor allem im Winter nur bedingt praktikabel. Deshalb wird sehr kontrovers über die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten diskutiert. Auch verschiedene Eltern drängen immer wieder drauf, damit ihre Kinder gesund bleiben und zum Präsenzunterricht gehen können.

Der Nutzen von Luftreinigungsgeräten ist bei Experten allerdings umstritten. Die Firma Talkpool, die maßgeschneiderte und flexible Lösungen und Dienstleistungen für Partner wie die Telekom entwickelt und ihren Stammsitz in der Schweiz hat, erprobt nun eine Lösung an zwei Leipziger Schulen. Basis dafür ist eine frühere Idee, die Luft in Besprechungsräumen für Unternehmen besser zu machen.

Das Belüftungssystem der Firma Talkpool wird in Fenster eingebaut. Als Pilotprojekt wird es jetzt drei Monate lang kostenlos an der Anna-Magdalena-Bach-Grundschule in Leipzig getestet, Quelle: André Kempner

Lüfter wird in Glasscheibe eingebaut

„Der Geruch in den Schulen ist bundeseinheitlich geregelt – es riecht in vielen Klassenzimmern gleich“, sagt schmunzelnd Jörg Wolf, der Country Manager Deutschland der Firma, die ihren Sitz in der Otto-Schill-Straße hat. „Doch ständig die Fenster aufreißen ist schon allein wegen der Heizkosten im Winter auch keine Lösung.“ Deshalb habe die Firma verschiedene Szenarien durchgespielt und ist auf eine eigentlich ganz einfache Lösung gekommen. Sie wechselt einfach im oberen Bereich der Fenster eine Glasscheibe aus und baut dort einen Lüfter ein, der verschiebbar ist. Dadurch kann er auf die unterschiedlichen Jalousien reagieren. Durch einen Keramikkern wird vermieden, dass kalte Luft „reinpfeift“, die geheizte einfach hinausströmt. So wird eine Wärmerückgewinnung von deutlich über 90 Prozent erzeugt.

Der Lüfter kann mit verschiedenen Filtern – ob nun Staub, Pollen oder Aktivkohle - ausgestattet werden. „So kann die Luft im Klassenzimmer dreimal pro Stunde komplett ausgetauscht werden“, so Wolf, der auch eine Tochter in einer Leipziger Schule hat. Ebenso wie sein Büronachbar Uwe Greif, ebenfalls Vater von zwei schulpflichtigen Töchtern. „Der Lüfter holt Frischluft herein und macht keinen Lärm. Hygiene in der Schule heißt für mich auch Frischluft“, erklärt Greif.

Pilotprojekt dauert drei Monate

Erprobt wird das System derzeit am Thomas-Gymnasium und an der Anna-Magdalena-Bach-Grundschule. „Wir haben jeweils ein Zimmer mit einem Lüftungssystem und einem Luftgütesensor, ein zweites nur mit einem Luftgütesensor ausgestattet. Wenn der Unterricht nach den Ferien startet, erhalten wir valide Fakten, wie die Luft in beiden Zimmern ist“, erklärt Wolf. In der Grundschule gibt es als Vergleichszimmer einen Raum, der mit einem Umluftfiltergerät ausgestattet ist, welches ohne Frischluftzufuhr arbeitet, um Vergleichsergebnisse zu bekommen.

Die Firma stellt ihr Gerät, das in jedes Fenster für das Pilotprojekt drei Monate kostenlos bereit. Dann kann es gekauft, gemietet oder geleast werden, samt entsprechendem Service. Über eine Partnerfirma wird es auch in größeren Stückzahlen hergestellt. Talkpool will es bald auf den Markt bringen und natürlich auch mit Leipziger Schulen „ins Geschäft kommen“.

Jörg Wolf von der Firma Talkpool will das neue Belüftungssystem – hier in einem Klassenzimmer der Anna-Magdalena-Bach-Grundschule – flächendeckend vertreiben. Quelle: André Kempner

Firma sammelt Daten für weitere Entwicklung

„Unser Plan ist es, unser Produkt großflächig an Leipziger Schulen zum Einsatz zu bringen“, so der Country Manager Deutschland. Es gebe aber auch bereits Gespräche mit anderen Landkreisen bundesweit. Zu den Kosten, die unter dem Preis herkömmlicher Systeme liegen, gibt es derzeit keine genauen Angaben. Die Pilotprojekte dienen auch dazu, belastbare Daten zu sammeln. „Wir werden alles wissenschaftlich aufarbeiten lassen.“

Von Mathias Orbeck