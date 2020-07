Pinkert, Meyer, Riquet und Co.: Dunkle Spuren des Kolonialismus in Leipzig

Leipzig

Der Mord am US-Amerikaner George Floyd hat weltweit eine Debatte über die Aufarbeitung der Kolonialzeit in Gang gebracht. Wie umgehen mit historischen Persönlichkeiten – die neben bedeutenden Leistungen auch dunkle Kapitel in der Biographie haben? Claudia Rauhut ist Ethnologin und Politikwissenschaftlerin ( FU Berlin), Linda Schädlich hat ihre Bachelorarbeit über den Zoo Leipzig geschrieben. Beide engagieren sich in der Gruppe Leipzg Postkolonial. Im LVZ-Interview erzählen sie über die sichtbaren und unsichtbaren Spuren der vielfach düsteren Zeit in Leipzig.

Welche Rolle hat Leipzig in der Kolonialzeit gespielt?

Claudia Rauhut: Leipzig hatte wie alle anderen Städte und Regionen des deutschen Kaiserreiches auch Anteil an den kolonialen Bestrebungen der Zeit. Zahlreiche Leipziger Akteure aus Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik waren aktiv am kolonialen Projekt beteiligt – und das nicht nur während die Kolonien in Afrika und Asien bestanden. Auch vorher und lange nachdem das Kaiserreich seine Kolonien abgesprochen bekam, wirkte der koloniale Gedanke fort. Es gab in Leipzig Vorträge über „fremde Völker und Rassen“ und über die Idee der Überlegenheit der Weißen Zivilisation. Es wurde für Expeditionen, die deutsche Kolonialwirtschaft oder den Eintritt in die Übersee-Schutztruppen mobilisiert.

Welche Personen ragen da besonders heraus?

Claudia Rauhut: Eine große Rolle spielten hier Leipziger Geographen wie etwa Hans Meyer, der den Kilimandscharo bestieg. Er wurde später Direktor des Instituts für Kolonialgeographie an der Universität Leipzig. Oder der Geograph und Ethnograph Karl Weule, der in Deutsch-Ostafrika forschte und zum Direktor des Leipziger Völkerkundemuseums wurde. Diese Personen, aber auch Missionare, Unternehmer oder Forschungsreisende haben ein Erbe hinterlassen, mit dem wir uns heute auseinandersetzen müssen. Sie haben ihre Beobachtungen, die teilweise Rassismus und Gewalt gegenüber den Kolonisierten rechtfertigen, in Leipziger Verlagen publiziert und Objekte aus den Kolonien mitgebracht, die noch heute in ethnographische Sammlungen zu sehen sind. Abgesehen davon begeisterten sich auch viele Leipziger Bürger für die koloniale Idee – und besuchten beispielsweise die „ Völkerschauen“ im Leipziger Zoo.

Claudia Rauhut (links) und Linda Schädlich forschen zu den Spuren des Kolonialismus in Leipzig. Quelle: Matthias Puppe

Im heutigen Leipzig ist diese prägnante Zeit aber kaum noch präsent, oder?

Linda Schädlich: In der offiziellen Erinnerungskultur Leipzigs war Kolonialismus bisher eine Leerstelle. Umso mehr begrüßen wir die aktuellen Debatten und setzen uns für eine umfassende Aufarbeitung ein. Es gibt tatsächlich noch viele sichtbare, aber auch unsichtbare Spuren des Kolonialismus in Leipzig – wie wir sie regelmäßig auch bei den Stadtrundgängen der AG Postkolonial Leipzig zeigen. Ein Dauerthema sind natürlich die „ Völkerschauen“, von denen der Leipziger Zoo bis 1931 mehr als 40 veranstaltete. Auch im heutigen Clara-Zetkin-Park wurden in den Jahren 1896 und 1897 Menschen ausgestellt. Auf Postkarten und Werbungen zu diesen „ Völkerschauen“ im Leipziger Park und Zoo wurde die Neugierde vielfach durch kolonial-rassistische Darstellungen geweckt.

Die Zeit des Kolonalismus Unter Kolonialismus wird die feindliche Aneignung fremder Territorien mit dem Ziel der wirtschaftlichen Ausbeutung verstanden. Grundlage bildet die These, die europäische Kultur sei den „Naturvölkern“ überlegen, eine Ausbeutung deshalb gerechtfertigt. Historisch beginnt die Zeit mit Christoph Kolumbus Fahrt nach Amerikas Ende des 15. Jahrhunderts und reicht bis ins 20. Jahrhundert. Vor allem die europäischen Staaten nahmen in dieser Zeit zahlreiche Regionen in Amerika, Afrika und Asien gewaltsam in ihren Besitz, unterwarfen, vertrieben und ermordeten dabei die Bevölkerung, um die Ressourcen der Länder nach Europa zu transportieren.

Für die meisten Menschen war das damals die einzige Möglichkeit, Bewohner anderer Ländern zu sehen.

Claudia Rauhut: Ob „ Völkerschauen“ auch Begegnungen zwischen Europäern und Nicht-Europäern und ein bestimmtes Maß an Austausch ermöglichten, müsste stärker erforscht werden. Das ging aber mit einem hohen Maß an Exotisierung, Objektivierung, Entmenschlichung und Gewalt einher. Die Menschen wurden nicht als Menschen, sondern als „Kuriositäten“, als Spektakel, gesehen. Sie wurden neben Tieren ausgestellt, dadurch sollten Analogien zu Wildheit, Natur und „Primitivität“ hergestellt werden, um diese wiederum im Gegensatz zur europäischen Kultur darzustellen und deren Überlegenheit zu behaupten. Problematisch an diesen Kategorien ist, dass sie bis heute nicht ganz aus den Vorstellungswelten verschwunden sind. Solange wir diese historischen Prozesse nicht aufarbeiten, können wir gegenwärtige Praktiken rassistischer Diskriminierung sowie Überlegenheitsansprüche nicht bekämpfen.

Gibt es in Leipzig Monumente, die aus ihrer Sicht besonders problematisch sind?

Linda Schädlich: Leipzig hat kein markantes Kolonialdenkmal. Dennoch haben wir eine Reihe von historischen Gebäuden, deren Fassaden kolonial-rassistische, stereotype Bilder und Vorstellungen enthalten – etwa das Café Riquet oder die Leipziger Stadtbibliothek, welche von 1895 bis 1927 Sitz des Völkerkundemuseums war. In unseren Stadtrundgängen erzählen wir die Geschichten und Symboliken dieser Darstellungen, welche Weltbilder, Vorstellungen und Zwecke sie verbreiteten. Die Institutionen selbst sollten diese Geschichten transparent und konsequent sichtbar machen und aufarbeiten. Seit Jahren fordern wir den Leipziger Zoo auf, die Praktiken der „ Völkerschauen“ sowie die Rolle des Zoogründers und Direktors Ernst Pinkert kritisch aufzuarbeiten. Dies bleibt bis heute aus. Auch andere öffentliche Institutionen in Leipzig arbeiten ihre Rolle im Kolonialismus gar nicht oder nur sehr schleppend auf. Offizielle Gedenk- und Erinnerungsorte gibt es nicht.

Völkermord an den Herero und Nama Aus deutscher Sicht ragt in der Zeit des Kolonialismus vor allem auch der Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia (damals Deutsch-Südwestafrika) heraus. Der wurde in außergewöhnlicher Grausamkeit vom preußischen General Lothar von Trotha befehligt und kostete bis zu 80.000 Menschen das Leben. Von Trothas Familie stammt aus der Nähe von Halle/Saale, wo sie ihren Stammsitz hatte und wo auch heute noch ein Stadtteil diesen Namen trägt.

Wie sieht es mit Straßennamen und sonstigen Bezeichnungen aus? Vielen Passanten mag der Hintergrund gar nicht klar sein?

Linda Schädlich: Bei den Mohren-Apotheken und -Straßen, die es im gesamten Bundesgebiet gibt, handelt es sich nachweislich um eine kolonial-rassistische Bezeichnung für Schwarze Menschen. Dann gibt es wiederum Straßen, die Menschen ehren, welche den Kolonialismus oder die Sklaverei aktiv unterstützt und koloniales Unrecht mitverantwortet haben. In Leipzig sind neben Ernst Pinkert auch Straßen nach Friedrich Ratzel oder Ernst Hasse benannt. Beide waren Schlüsselakteure in der Verbreitung der kolonialen Idee und Praxis. Ein zentrales Anliegen der Umbenennung ist eine aufarbeitende Geschichtsvermittlung, die historisches Unrecht heute kritisch hinterfragt. Bei Denkmälern handelt es sich ja nicht um Geschichte an sich, sondern um eine Perspektive darauf. Die Ehrung durch öffentliche Orte sollte nicht den Tätern, sondern den Opfern und Widerstandskämpfern zu teil werden. Wie eine Erinnerungspolitik aussehen soll, darüber beanspruchen wir keine Deutungshoheit. Vielmehr wünschen wir uns eine offene Debatte unter größtmöglicher Beteiligung zivilgesellschaftlicher und stadtpolitischer Akteure. Insbesondere sollten darin die von Rassismus betroffenen Personen eine starke Stimme haben.

Gegner von Umbenennungen verweisen auf den Kontext, in der Personen der Vergangenheit zu sehen seien.

Claudia Rauhut: Natürlich müssen Personen und ihr Wirken im jeweiligen historischen Kontext und Zeitgeist eingeordnet werden. Nicht einverstanden sind wir jedoch mit der Schlussfolgerung, dass deren Handeln nicht kritisch betrachtet werden dürfe und somit alles so bleiben solle wie bisher. Nehmen wir das viel diskutierte Beispiel Ernst Pinkert. Der unkritische Umgang mit den „ Völkerschauen“ lässt sich nicht dadurch rechtfertigen ist, dass es um 1900 andere Bewertungsmaßstäbe gegeben habe. Die entscheidenden Fragen ist: Wie verhalten wir uns heute dazu? Wie gehen wir mit dieser Geschichte um? Kann die Einschätzung, Pinkert sei ein Kind seiner Zeit und habe Gutes für Leipzig getan, als Vorwand dafür dienen, nicht über die von ihm verantworteten " Völkerschauen" zu reden? Diese müssen heute klar als kolonial-rassistische Praxis gesehen werden. Sie haben das koloniale Herrschaftssystem stabilisiert und Ungleichheit in der Gesellschaft befördert. Die langfristigen Auswirkungen einschließlich Rassismus, auf die die globale BlackLivesMatter Bewegung aufmerksam macht, sind bis heute spürbar.

Kolonialismus und Wissenschaft Parallel zur Kolonialisierung großer Teile der Welt fand ein Sklavenhandel statt, bei dem kolonialisierte Völker nach Europa verschifft wurden. Zudem reisten europäische Forscher durch die besetzen Gebiete und wurden Sammlungen über die angetroffenen Völker angelegt – häufig auch aus der Intention heraus, die Überlegenheit der europäischen Kultur gegenüber den „Exoten“ und „Fremden“ zu beweisen.

Christoph Kolumbus, Robert Koch, Ernst Pinkert waren auch Personen, die eine Bedeutung für die Zeitgeschichte hatten. Wie könnte eine ideale Erinnerungskultur aussehen?

Claudia Rauhut: Kolumbus ist ein sehr gutes Beispiel. Während er in Europa als „Entdecker“ und Held verehrt wird, sehen ihn sehr viele Menschen in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in der Karibik in Verbindung mit gewaltsamer Eroberung, Ausbeutung und Unterdrückung. Auch über Pinkert muss die ganze Geschichte erzählt werden, anstatt die „negativen“ Seiten auszublenden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit facettenreichen Personen umzugehen und da kann schon eine Kontextualisierung durch eine Tafel helfen. Eine „ideale“ Erinnerungskultur gibt es vermutlich nicht. Aber zumindest stellen wir uns eine Richtung vor, die die demokratischen Grundwerte unserer Gesellschaft verteidigt. Dazu gehört ein konsequentes Aufarbeiten kolonial-rassistischer Vorstellungen und Praktiken, anstatt sie unsichtbar zu machen und somit zu verstetigen.

Linda Schädlich: Ohnehin ist die Geschichtsschreibung generell sehr stark von einer männlichen, Weißen und elitären Perspektive geprägt. Man kann auch anders an diese Frage herangehen: Warum sind so wenige Orte nach weiblich oder nicht-Weißen Menschen benannt? Hatten diese Menschen keine Bedeutung für die Zeitgeschichte? Die Aufarbeitung der Geschichte ist keine Last, sondern bietet die Chance zur Förderung von Vielfalt und leistet einen Beitrag im Kampf für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft.

Mehr zur Forschergruppe: www.leipzig-postkolonial.de

Von Matthias Puppe