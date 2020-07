Leipzig

In der Debatte um belastete Straßen- und Schulnamen hat sich Leipzigs Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning ( SPD) mit einem sehr persönlichen Statement zu Wort gemeldet und ein Plädoyer gegen Umbenennungswellen gehalten.

Es sei für eine offene Gesellschaft charakteristisch, dass Menschen unterschiedliche Auffassungen über Personen haben. „Eine Entfernung von Namen aus dem Stadtbild könnte als Versuch gesehen werden, die Geschichte zu säubern, Erinnerungen zu steuern und vielleicht sogar zu zensieren“, sagte Hörning. Grundsätzlich sollten Schulen die Namen von Persönlichkeiten tragen dürfen, deren Biografien aus heutiger Sicht kritische Aspekte aufweisen.

Kritische Auseinandersetzung ist notwendig

„Selbstverständlich ist eine kritische Auseinandersetzung mit solchen Aspekten notwendig“, so der SPD-Politiker. Kinder und Jugendliche, die eine solche Auseinandersetzung an ihrer Schule erleben, würden davon profitieren und lernen, „dass Handlungen von Menschen immer im jeweiligen Zeitzusammenhang gesehen und entsprechend historisch eingeordnet werden müssen“. Sie würden so erkennen, wie sich gesellschaftliche Haltungen und Einstellungen weiter entwickeln. Hörning: „Beides ist ein wertvoller Schritt auf dem Weg zu einem mündigen Bürger und aktiven Teil unserer Gesellschaft.“

Erinnerungen an Zeit an der Eichendorff-Schule

Hörning spricht aus eigener Erfahrung. Er erinnerte sich in der jüngsten Sitzung des Stadtrates an die Zeit, als er als Jugendlicher auf die Eichendorff-Schule ging, eine Gesamtschule im Main-Taunus-Kreis. Hörning: „Mir klingt heute noch ein Satz aus einer Projektwoche in der zehnten Klasse in den Ohren: Von Lubowice nach Oswiecim ist es nicht weit.“ Ein Satz, mit dem ein Literaturkritiker das Werk Eichendorffs zusammenfasste. Lubowice ist der Geburtsort des Schriftstellers Joseph von Eichendorff (1788–1857), Oswiecim der polnische Name für Auschwitz, wo die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg ihr größtes Konzentrations- und Vernichtungslager betrieben.

„Man kann im Werk Eichendorffs sicher Dinge finden, die wir heute nicht mehr gut finden“, räumte Hörning ein. Antijüdische Ressentiments waren Eichendorff nicht fremd. Gleichwohl wurde die Eichendorff-Schule nicht umbenannt. Hörning: „Aber die Schüler dieser Schule setzen sich mit dem Werk und auch mit der Rezeption dieses Werks in der Frage von europäischer Einigung, von Schlesien, verlorenen Gebieten des Ostens und von deutscher Nationaldichtung auseinander. Und sie haben die Möglichkeit dazu, weil sie dies tun an einer Schule, die nach diesem Dichter benannt ist.“

Wissenschaftliche Kommission zur Überprüfung von Sraßennamen

Aktuell wird in Leipzig eine Debatte um belastete Straßen- und Schulnamen geführt. Erst im Juni hatte der Stadtrat beschlossen, eine wissenschaftliche Kommission zur Überprüfung kritischer Straßennamen einzusetzen. Die Zuständigkeit für Schulnamen liegt bei den jeweiligen Schulkonferenzen. Unter anderem geht es dabei um einen Teil der Erich-Weinert-Straße, die 2009 nach Ernst Pinkert umbenannt wurde – aus Anlass des 100. Todestages des Gründers des Leipziger Zoos. Den Antrag dazu hatte damals die Ratsfraktion der Grünen gestellt. Auch die 25. Schule trägt seit 2010 Pinkerts Namen. Heute wird Pinkert, der im Zoo auch so genannte Völkerschauen veranstaltete, ein rassistisches und kolonialistisches Weltbild vorgeworfen.

