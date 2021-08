Leipzig

„Warum Museum – und nicht einfach Fotostudio?“, frage ich Nastassja Köhler, die Geschäftsführerin von Pixtory. Die junge Frau gründete mit nur 23 Jahren das erste Selfie-Museum in Sachsen. Für sie ist es mehr als ein Fotostudio – es ist ein gemeinsames Erlebnis, bei dem Jeder willkommen ist.

Bällebad, Dschungel, Badewanne

Anfang des Jahres mietet Nastassja die Fläche in den Höfen am Brühl – dort, wo zuvor der Schuhladen Reno war. Eine zentrale Lage in der Innenstadt war ihr wichtig, betont sie. Gemeinsam mit ihrem Team und zwei weiteren Gründern gestaltet sie die fast 600 Quadratmeter große Fläche nach ihren Vorstellungen. „15 Fotosets und 1000 Möglichkeiten“ heißt es auf der Website. Die Sets haben Nastassja und ihr Team selbst gestaltet und aufgebaut, erzählt sie stolz. Ein Bällebad, eine luxuriöse Badewanne mit Geldpistole, LED-Leuchtstäbe oder eine Hängeschaukel im Dschungel – der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt.

Durch die Pandemie ließ die Eröffnung lange auf sich warten. „Es war teilweise wirklich hart, weil wir nicht wussten, was in zwei Wochen passiert“, erzählt die 23-Jährige. Lange gab es keine Perspektive. Die Stadt Leipzig habe ihr in dieser Zeit aber helfend zur Seite gestanden. „Ich habe teilweise öfter mit dem Ordnungsamt telefoniert, als mit meinem Freund.“ Sie lacht. Anfang Juni war es dann soweit und Nastassja konnte ganz offiziell die Türen öffnen.

Vom Influencer bis zu den Großeltern

Während ich im Pixtory bin, blicken immer wieder neugierige Passanten durch die Scheiben. Diese seien die größte Zielgruppe, erklärt Nastassja. Seit Eröffnung waren schon 1200 Gäste da – 270 allein in der vergangenen Woche. Oft seien auch Influencer zu Gast, die aus ganz Deutschland anreisen. „Wir hatten auch schon internationale Kundschaft, zum Beispiel aus Schweden.“ Die Fotosets seien divers gestaltet, um verschiedene Zielgruppen anzulocken. Unter anderem Familien. „Das Kind macht natürlich erstmal große Augen, aber am Ende hat eben auch der Papa Spaß.“ Die älteste Besucherin war tatsächlich schon über 75 Jahre alt und wollte ihrer Enkelin eine Freude machen, erzählt sie.

Wie es funktioniert Interessierte können auf der Website von Pixtory einen Zeitslot buchen, in dem sie die verschiedenen Fotosets nutzen können. Aktuell dürfen zwölf Personen gleichzeitig die Fläche betreten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen bei Posings und Bildideen. Vorab kann auch ein professionelles Shooting mit einem Fotografen oder einer Fotografin gebucht werden. Auch für Geburtstagspartys oder Junggesellenabschiede kann das Selfie-Museum genutzt werden. Die Fotos können entweder als Selfie, mit Selbstauslöser oder von der Begleitperson gemacht werden. Vor Ort gibt es verschiedene Requisiten, wie eine LED-Ringleuchte.

„An Instagram habe ich gar nicht gedacht“

Dann klingelt es – neue Gäste kommen an. Julia und Dennis sind das erste Mal in einem Selfie-Museum. Eigentlich kommen sie aus Frankfurt am Main, an diesem Wochenende machen sie Urlaub in der Messestadt. 18 Euro pro Person zahlen die beiden für eine Stunde im Pixtory. Selbstständig ziehen sie von Set zu Set, wechseln zwischendurch die Outfits. Fotos machen Sie mit dem eigenen Handy. „Ich muss ein bisschen überlegen, was ich machen will“, sagt Julia. Per QR-Code gibt es bei jedem Set Posing-Ideen und Bildmotive, von denen man sich inspirieren lassen kann. Die Fotos macht das junge Paar vor allem für sich selbst. „An Instagram habe ich gar nicht gedacht“, bemerkt die junge Frau. Ein, zwei Bilder werde sie dann aber bestimmt hochladen, fügt sie hinzu. „Es gibt auch ein paar dunklere Sets für Jungs“, bemerkt Dennis. „Aber ich glaube, es sind vor allem Frauen hier.“ „Inzwischen würde ich sagen 70 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer“, fügt Nastassja später hinzu.

Social Media als Kunstform

Es ist ein Ort der Selbstdarstellung und Inszenierung – zumindest auf den ersten Blick. „Klar geht es darum, gut auszusehen, aber auch um den Spaß“, betont Nastassja. Fake oder inszeniert sei das Pixtory nicht. „Wenn ich danach in die lachenden Gesichter meiner Kunden sehe, dann ist das nicht fake, das ist purer Spaß.“

Sie weiß, dass die Jagd nach dem perfekten Selfie nicht für jeden verständlich ist. Für sie ist Social Media eine Kunstform. „Es gibt Creatorinnen, deren Feed komplett farblich aufeinander abgestimmt ist“, erklärt sie. „Das zeigt die künstlerischen Möglichkeiten und oft steckt auch viel Arbeit dahinter.“ Viele könnten das nicht nachvollziehen.

Deshalb möchte sie nun auch mit Leipziger Schulen zusammenarbeiten. „Social Media ist unglaublich wichtig. Doch viele Lehrer und Eltern wissen gar nicht, was die Chancen und Risiken dahinter sind.“ Ab September bietet sie Arbeitsgruppen zum Thema Social Media an. Schülerinnen und Schüler können dort kreative Projekte umsetzen und sich informieren. Es soll auch ein Angebot für die Eltern sein. „Man muss es ja nur verstehen“, fügt sie hinzu.

„Die Leute können sich hier neu erfinden“

Warum nun also ein „Selfie-Museum“? „Es wirft die Frage auf, was es eigentlich ist“, sagt Nastassja nachdenklich. Bei dem Wort „Fotostudio“ würden falsche Assoziationen geweckt werden. „Die Leute denken dann an weiße Hintergründe und Blitzlicht – aber da ist kein Spaßfaktor“, sagt sie. „Wir machen keine Passbilder. Die Leute können sich hier neu erfinden. Wie eben auf Social Media – nur offline.“ Also weder Museum noch Studio. Ein interaktives Angebot, bei dem die Besucher die Fläche selbstständig nutzen und entdecken können. „Sie können etwas mit Freunden oder der Familie erleben. Das Fotoshooting ist nur das Beiprodukt.“

Von Yvonne Schmidt