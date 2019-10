„Pizza Lab“ in Leipzig-Lindenau vor dem Aus gerettet

Leipzig

Für Johanna Gundermann ist es ein Sieg der Gemeinschaft. „Die Leipziger haben gezeigt, dass sie uns hier haben wollen und das tut gut.“ Die 41-Jährige und ihr Team aus Freiwilligen sind am Ziel. Sie haben mit ihrer Crowdfunding-Kampagne „Rettet das Pizza Lab“ genügend Geld zusammen, um essentielle Baumaßnahmen in den Räumlichkeiten der veganen Pizzeria voranzubringen. Arbeiten, ohne die ihr kleines Kulturprojekt im Leipziger Westen gestorben wäre.

Denn ihr Laden in Lindenau arbeitet nicht profitorientiert. Alles was erwirtschaftet wird, fließt in den Erhaltungskreislauf zurück oder kommt anderen Initiativen zu Gute. Bauleistungen im fünfstelligen Bereich zu berappen – für die Gemeinschaft aus eigener Kraft daher nicht leistbar. Ihr Hilferuf wurde gehört. Geteilt. Genutzt. Ein klarer Etappensieg gegen die Gentrifizierung und für die Pluralität der hiesigen Kulturlandschaft, findet Gundermann. Inzwischen haben sie über die Plattform startnext.com über 22.000 Euro von mehr als 500 Unterstützern erhalten.

Die Kampagne wurde zum Vollzeit-Projekt

Es sind ehemalige Mitstreiter, Bands, die einst auf ihrer kleinen Bühne spielten oder immer noch spielen, Firmen, Politiker, Nachbarn, Freunde, Sympathisanten – sie alle haben gespendet. Dafür dass das Pizza Lab eine Zukunft hat. Wohngemeinschaften legten zusammen oder veranstalteten eigens Feiern, um das Spendenkonto zu füllen.

Als Johanna Gundermann im August mit der Kampagne startete, war das so nicht abzusehen. „Ich habe gemerkt, wenn ich nichts mache, passiert auch nichts.“ Nur einen Hilferuf ins Netz zu setzen, reichte nicht. Also schrieb sie Mails, telefonierte herum und plante Veranstaltungen.

Viele waren skeptisch

„Das Ganze ist zu einem Vollzeitprojekt geworden.“ Eines, das viel in Bewegung gesetzt und einiges an Zeit und Nerven gekostet hat. „Ich habe jeden Tag mehrfach auf unsere Seite geschaut und immer weiter gegrübelt, was ich noch tun könnte.“ Gerade in dieser Phase zeigten sich viele Menschen in ihrem Umfeld skeptisch, erzählt die 41-Jährige.

Sie hätte die Spendensumme zu hoch gesteckt, hieß es häufig. Denn wären die avisierten 20.000 Euro nicht bis zum Ende der Kampagne zusammengekommen, wäre das PizzaLab leer ausgegangen. So funktioniert das Konzept der Crowdfunding-Plattform: Ziel nicht erreicht, Geld weg. „Der Kostenvoranschlag lag bei etwa 17.000 Euro. Wir konnten nicht mit weniger ins Rennen gehen.“

Ein Anlaufpunkt im Kiez: Das Pizza Lab im Leipziger Westen. Quelle: André Kempner

Erst ein genervter Nachbar, dann das Bauamt

Es geht vor allem um den Brandschutz. Eine lange Geschichte, die Gundermann strukturiert zu rekapitulieren weiß. Immerhin hat die 41-Jährige sie in den letzten Wochen schon häufiger erzählt. Alles fing an mit einem wütenden Nachbarn. „Einer, der regelmäßig Lärmbeschwerden über uns und viele andere Läden in der Straße absetzte.“ Recht hat er dafür nie bekommen. Irgendwann, Gundermann vermutet aus Trotz, stellte er eine formelle Anfrage beim Bauamt. „Er wollte wissen, ob wir alle Genehmigungen haben – Gewerbe, Hygiene all so was.“ Dahinter konnten sie ein Häkchen machen.

Was sie aber nicht wussten: Mit der Übernahme der Räumlichkeiten 2016 änderte sich auch die Brandschutzverordnung. Ein gängiges Prozedere, wenn es für ein Gewerbe einen neuen Eigentümer gibt. Für das Pizza Lab bedeutete das ein völlig neues Umnutzungskonzept, das sie bis dahin nicht auf dem Schirm hatten. Erste Schätzungen des Bauamtes lagen bei knapp 10.000 Euro. „Dass es dann so viel mehr wurde, war ein richtiger Schock für uns.“

„Die Leute sollten entscheiden, ob unser Projekt gewollt ist oder nicht“

Für kleine kulturelle Spots sei es quasi unmöglich solche Summen aufzutreiben, sagt Gundermann. „Deshalb verschwinden diese Orte eben immer häufiger aus dem Stadtbild. Für große Firmen spielen Beträge in der Größenordnung kaum eine Rolle.“ Doch das Pizza-Lab-Team hat für sein gemeinnütziges Projekt erfolgreich gekämpft. „Die Leute sollten mit ihrer Spende entscheiden, ob unser Projekt gewollt ist oder nicht. Und das ist es“, freut sich die selbstständige Sprachlehrerin.

Gerade in den letzten paar Wochen habe ein regelrechtes Schneeball-System für die Rettung ihres Ladens eingesetzt. „Der Kiezgeist“, auf den Gundermann in ihrem Hilfegesuch im Netz setzt, hat Früchte getragen. Auf den diversen Veranstaltungen der veganen Pizzeria rollte ebenfalls der ein oder andere Taler. Erst vor kurzem stachen einige Tätowierer im Laden Tattoos für lau. Alles am Abend Verdiente ging direkt auf das Spendenkonto.

Hilfegesuch per Video: „Rettet das PizzaLab“

Ein vielseitiges Wohnzimmer

Anteilnahme kam aus allen Ecken. Und das nicht nur, weil die Pizza schmeckt. Zwischen hölzerner Bar, kleiner Küche und voll behangenem Gastraum ist Platz für Ideen. „Ein Freiraum für jeden, der Sachen ausprobieren möchte.“ Aktuell gibt es im Lab wöchentlich Aktzeichen-Kurse, Yoga und Open-Mic-Abende. Regelmäßig spielen Musiker auf der kleinen Bühne, auf der sonst Pizzahungrige Platz nehmen. „Niemand muss für seine Projekte zahlen. Das gibt vielen die Möglichkeit kreativ zu werden. Wir sind ein Kulturlabor.“

Noch bis zum 15.Oktober läuft die Kampagne online. Die 41-Jährige hat sie noch einmal verlängert als die 20.000 Euro geknackt waren. Die Summe ist sicher. Jetzt hofft sie, dass die Spenden in einem zweiten Schritt hoch auf 25.000 Euro klettern. „So haben wir noch etwas Puffer, um energieeffiziente Geräte wie einen Geschirrspüler anzuschaffen.“

Dass das PizzaLab bleiben darf, war ein Kraftakt für alle Mitwirkenden, sagt Gundermann. Der sich aber allein deshalb schon gelohnt habe, weil er eines deutlich macht: Die Leipziger halten ihrem beliebten Kiez-Treff die Treue. Dem zweiten Wohnzimmer, über das jeder eine Geschichte zu erzählen weiß.

Von Lisa Schliep