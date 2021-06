Plädoyer für Miteinander und Toleranz: 120 Veranstaltungen bei der Jüdischen Woche in Leipzig

Leipzig

Es geht vor allem um Gemeinsamkeit. Obwohl Bekämpfung von Antisemitismus sowie Menschenfeindlichkeit generell im Mittelpunkt der Jüdischen Woche steht, ist Küf Kaufmann wichtig festzustellen: „Wir wollen nicht einfach mahnen und anklagen, sondern die Gesellschaft zum Widerstand aufwecken und zusammen optimistisch in die Zukunft schauen“, so der Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig und Direktor des Ariowitsch-Hauses.

Die große Klammer für das am 27. Juni beginnende Festival liefert das Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, auf das bundesweit Veranstaltungen aufmerksam machen. Und so will auch Leipzig die Bedeutung der jüdischen Kultur und Geschichte für Deutschland und Europa wachhalten – als Plädoyer für Weltoffenheit, Toleranz und friedliches Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen.

120 Veranstaltungen überall in der Stadt

Über 120 Veranstaltungen hat das Organisationsteam um Anja Lippe (Ariowitsch-Haus) und Petra Knöller vom Kulturamt auf sieben Tage und die Stadt verteilt. Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Filme, Gespräche, Theater und Tanz können größtenteils analog erlebt werden. „Nach aktuellem Stand laufen 37 Veranstaltungen online oder hybrid“, kündigt Lippe an.

„Wir können stolz auf Leipzig sein, weil die Stadt für ein überall sichtbares Bekenntnis zu jüdischem Leben sorgt“, sagt Kaufmann. Der Auftakt der Jüdischen Woche könnte repräsentativer nicht sein: Am 27. Juni eröffnet sie OBM Burkhard Jung (SPD), Grußworte sprechen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die musikalische Umrahmung beginnt mit dem Chor der Oper Leipzig und „Va, pensiero“ aus Verdis Oper „Nabucco“. Jiddische Musik aus Renaissance und Barock spielt das Ensemble Smikhat Hanefesh, gefolgt von der Klezmerband Ginzburg Dynastie.

Spielt Klezmer am Eröffnungstag auf dem Augustusplatz: die Ginzburg Dynastie. Quelle: promo

Beide Acts bekommen noch einmal am 28. Juni abendfüllend jeweils eine Bühne in der Alten Börse respektive im Ariowitsch-Haus. Am Tag darauf streut das Sandtheater Leipzig im Central Kabarett das Thema Heimat in eine Geschichte, die anhand temporärer Bilder aus Sand erzählt wird. An junges Publikum adressiert ist unter anderem der Abend mit Maria Ka im Polnischen Institut, der Pop und Elektronik mit jiddischer Tradition verschränkt (1. Juli).

Eine deutsch-israelische Begegnung bietet das Konzert am 2. Juli im Kunstkraftwerk: Der Chor Nona Vocal Arts trifft das Ensemble Consart. Am 3. Juli steigt im Alfred-Kunze-Sportpark ein internationales Fußball-Freundschaftsspiel für Demokratie und Toleranz. Und natürlich wird auch das dunkle deutsche Kapitel thematisiert. Am 28. Juni spricht der 100-jährige Überlebende Eddi Jaku per Youtube-Übertragung von Angst, Flucht, dem Holocaust und dem KZ in Auschwitz – und warum er sich als glücklichster Mensch der Welt fühlt.

Angesprochen auf die gerade wieder wachsende Feindlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden, ist es Küf Kaufmann wichtig, den Fokus weiter zu fassen: „Die Gesellschaft kämpft bei weitem nicht nur gegen Antisemitismus, sondern gegen Menschenhass. Diesen gilt es zu besiegen.“

Von Mark Daniel