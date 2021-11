Pläne für neue Markthalle: CDU rügt Stadtverwaltung als zu verzagt

Leipzig

Der CDU-Ortsverband Leipzig-Mitte kritisiert das Vorgehen des Rathauses bei der Planung für den Wilhelm-Leuschner-Platz. „Statt selbstbewusst und zeitnah hier die Wünsche der Stadtgesellschaft mit den Interessen des Freistaates zusammen zu bringen, wirkt das Handeln der Verwaltung verzagt“, sagte der Vorsitzende Falk Warnecke. „Warum dem geplanten Global Hub der Universität nicht einen Regional Food Hub gegenüberstellen, der die Region mit ihren Lebensmittelprodukten an Leipzig nachhaltig anbindet, klimaschonend und mit kurzen Wegen?“

Der 39-Jährige spielte damit auf den Fakt an, dass der Freistaat jüngst einen Architekturwettbewerb für das mittlere Baufeld der riesigen Brache gestartet hat. Wie berichtet, soll dort bis Mitte 2026 ein neues Institutsgebäude mit etwa 500 Arbeitsplätzen entstehen. In dem Wettbewerb für diesen Global Hub sammelt das Land als Auslober zugleich Ideen für die Gestaltung einer benachbarten Markthalle und weiterer Einrichtungen der Kommune. Die Stadt will ihre Gebäude aber erst zum Ende des Jahrzehnts errichten.

Markthalle für Leipzig sei kein „Luxusprojekt“

Die Markthalle werde von der Rathausspitze offenbar immer noch als nicht so dringliches „Luxusprojekt“ gesehen, monierte Warnecke, der auch Mitglied im Forum für Bürgerbeteiligung sowie im Architekturforum der Stadt Leipzig ist. Nur so sei zu erklären, warum die Stadt jetzt nicht gleich mitgezogen habe. „Besser wäre es, dieses Projekt als Teil der sächsischen Regionalentwicklung zu begreifen.“

Der CDU-Ortsverband Leipzig-Mitte hat soeben seinen elfköpfigen Vorstand neu gewählt. Warnecke wurde dabei als Vorsitzender bestätigt. „Auch in Zukunft wollen wir unterschiedliche Formate erproben und die Leipziger für die Stadtentwicklung begeistern und zur politischen Mitwirkung anregen“, kündigte er an. Stellvertreter wurden die Rechtsanwältin Anette Ehlers (60) sowie neu Matthias Bohlmann (25), Fakultätsratsmitglied an der Juristenfakultät.

Von Jens Rometsch