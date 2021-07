Innerhalb der vergangenen 20 Jahre hat sich die Einwohnerzahl von Plagwitz knapp verdoppelt. 16.500 Menschen leben in dem Stadtteil, den Industriepionier Karl Heine geprägt hat – und steht inzwischen für Kultur und Gastro. In der neuen Stadtteilserie blickt die LVZ in das Quartier im Leipziger Westen.