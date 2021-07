Leipzig

Der Aufschwung des Leipziger Westens in den vergangenen Jahren zeigt sich nicht zuletzt in der Plagwitzer Bevölkerungszahl: Sie hat sich in zwei Jahrzehnten fast verdoppelt. Waren im Jahr 2000 noch gut 8500 Einwohner hier registriert, so verzeichnet das Leipziger Amt für Statistik und Wahlen 2020 etwas mehr als 16.500 Plagwitzer. Der Ortsteil ist zudem jünger geworden: Lag der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 15 damals noch bei 11,5 Prozent, so beträgt er mittlerweile mehr als 15 Prozent: von knapp 1000 auf mehr als 2500 unter-15-Jährige. Vor 20 Jahren waren noch knapp 17 Prozent der Plagwitzer 65 Jahre und älter: Knapp 1500 Menschen. 2020 liegt deren Quote nur noch bei 12,7 Prozent: Gut 2100 Personen. Vor zwei Jahrzehnten lebten also mehr Alte als Junge dort; jetzt ist es umgekehrt. Das Durchschnittsalter sank in der Zeitspanne von 41 auf 37,9 Jahre.

Es verwundert da wenig, dass das Mietniveau in Plagwitz längst über dem Leipziger Durchschnitt liegt. Die Kaltmiete betrug 2019 pro Quadratmeter und Monat in ganz Leipzig im Mittel 6,03 Euro, in Plagwitz aber 6,40 Euro. Die Warmmiete mit den Nebenkosten lag 2019 im gesamten Stadtgebiet bei durchschnittlich 8,18 Euro, in Plagwitz dagegen bei 8,57 Euro. 29 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens brachten die Menschen im Viertel 2019 durchschnittlich für ihre Miete auf.

Wie insgesamt in Leipzig ist auch in Plagwitz der Anteil der Ein-Personen-Haushalte hoch: In 5710 Wohnungen war hier 2020 nur ein Mensch gemeldet, das sind 59,5 Prozent aller Plagwitzer Haushalte. Dagegen lebten nur in 201 Wohnungen fünf Personen oder mehr zusammen: 2,1 Prozent. 2154 Zwei-Personen-Haushalte weist die Statistik auf. Das entspricht 22,5 Prozent.

Überdurchschnittliches Einkommen

Im Vergleich zum gesamten Stadtgebiet verdienen die Plagwitzer überdurchschnittlich. 2019 lag hier das Nettoeinkommen pro Person im Mittel bei 1545 Euro und in ganz Leipzig bei 1438 Euro. Beim Nettoeinkommen pro Haushalt erreichten die Menschen 2019 in Plagwitz 2257 Euro. Auf ganz Leipzig bezogen lag der Mittelwert bei 1891 Euro.

Weit über dem Leipziger Durchschnitt ist die Zahl der Plagwitzer, die von ihrem Erwerbseinkommen leben: 2019 lag ihr Anteil bei 75 Prozent. Dagegen kam Leipzig im selben Jahr insgesamt nur auf einem Wert von 61 Prozent. Erstaunlich ist überdies, dass der Anteil der Plagwitzer mit Arbeitslosenbezügen als Hauptquelle des Lebensunterhalts 2019 in der Statistik mit 0 Prozent auftaucht. Zum Vergleich: In ganz Leipzig finanzierten sich im selben Jahr 6 Prozent der Menschen hauptsächlich über Arbeitslosenbezüge. Vor einigen Jahren war der Wert in Plagwitz sogar wesentlich höher: 2013 lag er bei 19 Prozent, noch 2017 immerhin bei 3 Prozent.

Bei den jüngsten Wahlen zum Leipziger Stadtrat, zum Sächsischen Landtag und zum Europa-Parlament, die jeweils 2019 stattfanden, führten in Plagwitz stets Bündnis ’90/Die Grünen mit rund 30 Prozent das Feld an. Bei der Bundestagswahl 2017 hingegen nicht: Da kamen die Grünen mit 14,3 Prozent der Stimmen lediglich auf den dritten Platz hinter den Linken (26,6 Prozent) und der CDU (19 Prozent).

Die SPD verharrte im einstigen Industrie-Stadtteil bei allen vier Wahlen seit 2017 bei rund 10 Prozent. Auch bei der AfD machte hier zuletzt stets etwa ein Zehntel der Wählerinnen und Wähler das Kreuz. Die Satire-Partei Die PARTEI sammelte bei den drei Wahlen von 2019 in Plagwitz jeweils mehr Stimmen als die FDP.

Von Mathias Wöbking