Das Ende einer Dauerbaustelle naht: Am Donnerstag, dem 4. Juni, wird nach zweijähriger Bauzeit endlich die neugebaute Plagwitzer Brücke im Leipziger Westen für den Verkehr freigegeben. Beim Bau gab es so einige Überraschungen.

