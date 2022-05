Leipzig

Viel Wirbel löste am Mittwoch eine Pressemitteilung vom Leipziger Umweltbund Ökolöwe aus. Dessen Sprecher Tino Supplies forderte das Amt für Umweltschutz auf, sofort Baumaßnahmen auf dem Plagwitzer Bürgerbahnhof zu stoppen: konkret „auf der brach liegenden Fläche zwischen Ladestraße West und Radweg“.

Überall im Plangebiet lebten strengstens geschützte Zauneidechsen und Wechselkröten, erklärte Supplies. Arterhebungen, die dem aktuell laufenden Bebauungsplan-Verfahren zugrunde liegen, seien durchweg älter als sechs Jahre und schätzten den Bestand dieser Tiere völlig falsch ein.

Ökolöwe misstraut dem Rathaus

„Bislang hat es die Stadt Leipzig versäumt, ein neues Gutachten in Auftrag zu geben“, kritisierte der Sprecher. Erst habe es vor Ort Rodungen, dann Abrissarbeiten gegeben. „Der Stadt können wir jedenfalls nicht mehr vertrauen! Zumal die unzulässig eingeleiteten Bauaktivitäten schon jetzt zahlreiche seltene Amphibien und Reptilien auf dem Bürgerbahnhof Plagwitz getötet haben.“

Jedoch gilt für den fraglichen Bereich schon seit dem 12. April 2022 ein Baustopp. Den habe das Amt für Umweltschutz damals mündlich ausgesprochen und am 14. April schriftlich hinterlegt, erklärte der Investor Lewo auf LVZ-Nachfrage. Zuvor seien Behauptungen in sozialen Medien aufgetaucht, durch die Abriss- und Sicherungsarbeiten der Leipziger Unternehmensgruppe seien Zauneidechsen gefährdet.

Lewo: „Baustopp ungerechtfertigt“

Lewo sehe den von der Stadt verhängten und nach wie vor gültigen Baustopp für ihren Teil des Projektes „Grüner Bahnhof Plagwitz“ als ungerechtfertigt an. „Wir haben die Thematik der Beeinträchtigung für Flora und Fauna natürlich auch bereits im Vorfeld bedacht und beachtet“, so Vorstand Stephan Praus. Vor den aktuellen Arbeiten habe es eine artenschutzrechtliche Untersuchung gegeben, auch seien Nistkästen für Nischenbrüter und Spaltenkästen für Fledermäuse an Bestandsgebäuden angebracht worden.

Ein neuerliches Gutachten vom April 2022 habe frühere Untersuchungen zum Artenschutz bestätigt. Darin heiße es im Fazit: „Die Arbeiten zum Zaunbau in den Bereichen der Ladestraße können ohne Bedenken wieder aufgenommen werden.“ Eine Schädigung der Tiere oder ihrer Lebensstätten könne „aufgrund der vorhandenen Datenlage ausgeschlossen werden“.

Sozialwohnungen und viel Grün

Zu den Sicherungsmaßnahmen gehörten der Abriss von sechs kleinen, nicht denkmalgeschützten und stark einsturzgefährdeten Bestandsgebäuden sowie das Aufstellen eines Zauns. In diesem Bereich – dem Umfeld des Wasserturms und auf den benachbarten Ruderalflächen entlang der Ladestraße West – habe es schon 2014 und 2016 keine Anhaltspunkte für Zauneidechsen oder geeignete Habitatflächen gegeben. Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades sei das Areal als Lebensraum ungeeignet und zudem zu isoliert für eine Besiedlung durch die geschützten Tiere.

„Die umliegenden Flächen, in denen im Rahmen der Erfassungen weiter entfernte Fundpunkte verzeichnet wurden, sind nicht in direkter Nähe und nicht Teil der betroffenen Lewo-Fläche“, heiße es im aktuellen Gutachten weiter. „Das Projekt Grüner Bahnhof Plagwitz entspricht der DNA unseres Unternehmens“, sagte Praus. Entstehen solle ein urbanes Quartier. „Wir wollen neben sozialem und bezahlbarem Wohnraum auch Flächen für die Kreativwirtschaft sowie Büros schaffen.“ Die Planung sehe zudem Dach- und Fassadenbegrünung, umfangreich bepflanzte Grünflächen, ein nachhaltiges Energie- sowie Mobilitätskonzept vor.

Spenden für weiteres Gutachten

Die Stadt Leipzig antwortete bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht auf eine LVZ-Anfrage zum Thema. Laut Sprecher Supplies hat der Ökolöwe ein Planungsbüro beauftragt, ein neues Artenschutzgutachten zu erstellen. Zur Finanzierung würden nun Spenden gesammelt.

Von Jens Rometsch