Plakat-Aktion zum Lockdown: „Anker“ schlägt Kultur-Alarm

Leipzig

Die Zöllner Bigband, Apfeltraum, Dirk Michaelis – für den November hatte der Leipziger „Anker“ hochkarätige Konzerte geplant, doch Lockdown Nummer zwei zieht auch den Kulturmachern in Möckern einen Strich durch die Rechnung. Nun setzt das Team um Geschäftsführerin Heike Engel mit einer Plakat-Aktion ein Alarmzeichen dafür, dass die Kultur wegen der Pandemie-Maßnahmen ernsthaft bedroht ist.

Zehn Plakate drinnen, vor allem aber zehn Plakate draußen mit unterschiedlichen Slogans und Appellen schaffen Aufmerksamkeit. Sie reichen von „Wir sehen schwarz“ über „Alarmstufe Rot!“ bis zu „Ohne uns ist Stille“ oder „Kultur – ein Ort der Gefährdung?“ sowie „Ohne Kultur ist alles nix“. Zum ersten Mal sichtbar wurden sie beim vorerst letzten Konzert am vergangenen Samstag: Falkenberg präsentierte sein jüngstes Album „Im leisen Verschwinden der Landschaft“. Ein Titel wie ein Menetekel angesichts der aktuellen Lage.

Falkenbergs denkwürdiges Konzert

„Die Besucher haben die Plakate bestaunt, fotografiert und uns Mut zugesprochen“, berichtet Engel. „Die Stimmung an dem Abend war einmalig, so emotional habe ich lange kein Konzert erlebt. Es passte alles, die Gäste wollten gar nicht nach Hause.“

Erst einmal geht sie davon aus, ab Dezember wieder Programm machen zu können. Zöllner und Kollegen sollen nun am 11. Dezember in den „Anker“ kommen, Dirk Michaelis am 19. Dezember. „In der Hoffnung, dass es stattfinden kann“, ergänzt Engel, „ich bin optimistisch.“

Von Mark Daniel