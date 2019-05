Leipzig

50.000 Postkarten werden seit vergangener Woche in Leipzig und Region verteilt. Anfang dieser Woche kamen 400 Plakate dazu. Und am Dienstag wurde ein Riesen-Poster an der Ecke Georg-Schumann/ Ecke Lützowstraße angebracht - alles unter dem Motto "Rettet die Wahl!".

Diese Postkarten werden seit dieser Woche in Leipzig und Region verteilt. Quelle: privat

Die Initiatoren bleiben allerdings im Verborgenen. „Es soll wirken, ohne dass man weiß, wer dahinter steht“, erklärt einer der Akteure. „Wir wollen Fragen stellen, mit denen sich die Leute auseinander setzen können.“

Man wolle vor allem Unentschlossene und Nichtwähler zum Nachdenken bewegen. Rechtspopulismus sei keine Lösung für die Fragen und Probleme dieser Zeit – das ist die klare Botschaft der Initiatoren.

