Großflächige Liebeserklärungen sind in den nächsten Wochen in ganz Leipzig zu sehen: Auf 130 beleuchteten Werbeflächen zeigen zehn Persönlichkeiten aus Kultur, Sport, Freizeit, Gastronomie, Medien und Handel, wie sehr sie das gemeinsame Leipziger Leben vermissen.

Quelle: Christian Modla

Dabei sind unter anderem Zoodirektor Jörg Junhold („Du fehlst mir, Musik!), Maître de Plaisir Max Laube („Ich liebe Dich, Gastro!“) und Wirt Torsten Junghans („Ich brauche Dich, Sport!“). „Liebeserklärung an meine Stadt“ heißt die Aktion, mit der sich Vertreterinnen und Vertreter der durch die Corona-Pandemie stark betroffenen Branchen bewusst an andere gesellschaftliche Bereiche wenden.

Quelle: lvz

„Liebeserklärungen strahlen viel Lebensfreude aus“

Leipziger Volkszeitung, Sportstadt Leipzig und RBL Media GmbH haben die Kampagne entwickelt und innerhalb weniger Tage umgesetzt. Das haben sie auch dem Leipziger Fotografen Hagen Wolf zu verdanken, der auf ein Honorar für die zehn Porträts verzichtet hat. „Es gibt die schöne Kulturgesichter-Kampagne, die aber auch etwas Melancholisches hat“, sagt Wolf. „Die Liebeserklärungen dagegen strahlen viel Lebensfreude aus.“ Das habe ihm sofort zugesagt. „Die Pandemie macht uns allen zu schaffen, aber wir sollten nicht den Mut oder die Hoffnung verlieren.“

Quelle: lvz

„Zusammenrücken, Kräfte bündeln“

Ulrike Brenner vom Personaldienstleister Team Brenner ist mit dem Slogan „Ich vermisse Dich, Kultur!“ vertreten. „Es wird Zeit, zusammenzurücken, Kräfte zu bündeln und daran zu erinnern, dass es uns trotz allem noch immer gibt“, fasst sie ihre Motivation zusammen, an der Aktion mitzuwirken. Die Plakatkampagne sei eine schöne Chance, ein klares Statement abzugeben und damit die Politik in die Pflicht zu nehmen.

Quelle: lvz

„Unsere starke Gemeinschaft jetzt nicht verlieren“

Für die Leipziger Volkszeitung zeigt Geschäftsführer Björn Steigert Gesicht. Er hat den Slogan „Ich bleibe Dir treu, lokaler Handel!“ gewählt. Die Kampagne sei bewusst branchenübergreifend angelegt, sagt LVZ- Marketing-Chefin Alexandra Grothe: „Gerade in dieser herausfordernden Zeit schaffen wir es nur zusammen. Wir wollen unsere starke Gemeinschaft jetzt nicht verlieren.“ Denn die Entwicklung von anfänglicher Solidarität hin zur Ich-Mentalität wäre auch für die Politik das falsche Zeichen, sagt Katharina Baum, geschäftsführende Prokuristin der Olympiasport Leipzig GmbH. Für Annett Brückner, Regionalvertriebsleiterin der RBL Media GmbH, ist es gerade der lokale Handel und das örtliche Gewerbe, die der Stadt Gesicht und Charakter geben. „So wie wir mit unseren Werbeträgern und Wartehallen in Leipzig. Darum erklären wir uns solidarisch und unterstützen diese tolle Aktion.“ RBL stellt ihre sogenannten Citylights zur Verfügung, in der Branche der Begriff für beleuchtete oder digitale Werbeplakate in städtischen Top-Lagen. Aufmerksamkeit dürfte den zehn Liebeserklärungen also sicher sein.

Quelle: lvz

Von Christopher Resch