Planer bekräftigen Tunnel-Variante durch Taucha als bevorzugte Lösung

Taucha

Der unlängst von Naturschützern und Anwohnern organisierte Protest gegen eine neue B 87 durch die Parthenaue blieb auch von den Planern nicht ungehört. Nach den LVZ-Berichten darüber bekräftigt nun die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges), dass beim geplanten Neu- und Ausbau der B 87 in Taucha die sogenannte bestandsnahe Variante inklusive eines Tunnels weiterhin die bevorzugte Trassenführung ist. Die Deges hatte als für das Vorhaben zuständige Projektgesellschaft im Herbst ein transparentes Beteiligungsverfahren abgeschlossen. Ihr sei wichtig, den guten Geist des Beteiligungsverfahrens in den folgenden Prozess mitzunehmen, hieß es.

Bevölkerung einbezogen

„Das Ergebnis des im Herbst letzten Jahres abgeschlossenen Beteiligungsverfahrens zur B 87n ist eindeutig. Eine breite Mehrheit hat sich für die bestandsnahe Variante in Taucha ausgesprochen“, erklärt der Deges-Projektleiter Werner Breinig und fährt fort: „Im zweiten Online-Dialog haben große Teile der Bevölkerung wegen des ökologisch wertvollen Naturraumes Bedenken gegen eine Trassenführung durch die Parthenaue geäußert.“ Nächster Schritt im Planungsprozess sei nun die Festlegung der Linienführung für die B 87n durch den Bund, der die neue Bundesstraße finanziert. Folgt er der im Beteiligungsverfahren erarbeiten bestandsnahen Trassenführung durch Taucha (inklusive Tunnel), wird diese Variante im Zuge der folgenden Vor- und Entwurfsplanung Schritt für Schritt weiter konkretisiert.

Alternativen sind zu prüfen

Gleichwohl gelte, dass nur wenn alle Alternativen sorgfältig geprüft wurden, die bevorzugte Variante eine Chance auf Genehmigung habe. Daher müssen im noch durchzuführenden formalen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren unterschiedliche Alternativen gegeneinander abgewogen und daher auch solche Streckenverläufe gutachterlich geprüft werden, die sich im Beteiligungsverfahren nicht durchgesetzt haben. „Nur dann ist die Planung genehmigungsfähig und kann gegebenenfalls vor Gericht bestehen“, so Breinig. „Das ändert aber nichts daran, dass die Deges mit der bestandsnahen Variante als Vorzugstrasse in das weitere Verfahren geht.“

Empfehlung als Grundlage

Das Beteiligungsverfahren „B 87 im Dialog“ war ein freiwilliges Verfahren und dem gesetzlich vorgeschriebenen Planungs- und Genehmigungsprozess vorgelagert. Es könne zwar rechtlich keine Vorzugsvariante hervorbringen, so die Deges, doch die in dem Verfahren erarbeitete Empfehlung für die bestandsnahe Variante bildet eine zentrale Grundlage für die weitere Planung. Die in den Planungswerkstätten, den Online-Dialogen und in den öffentlichen Bürgerforen gesammelten Erkenntnisse, Argumente und Meinungen fließen ebenso in die weitere Planung ein. Der Schutz der Parthenaue sei bereits in der Taucher Erklärung von 2013 gefordert worden, die bei der Variantensuche mitdiskutiert und berücksichtigt wurde. Dennoch seien auch Planungskorridore südlich von Taucha seitens der Teilnehmenden in den Planungswerkstätten im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eingebracht worden.

Von Olaf Barth