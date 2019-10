Planer denken Revitalisierung des Leipziger Auwaldes jetzt größer

Leipzig

Es sind gleich mehrere Baustellen, an denen gearbeitet wird, um wieder mehr Wasser in die viel zu trockene Leipziger Nordwestaue bringen zu können. Und doch sind Bagger oder Kräne nicht zu sehen. Zu vieles muss vorher bedacht und geplant werden.

Das war nicht immer so. In der 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts sollte vor allem Hochwasser bekämpft werden, schnell raus aus der Stadt. Im Ergebnis wurde die Neue Luppe durch den Auwald geschnitten. Tatsächlich spielt das Hochwasser seitdem keine so große Rolle mehr. Eher der niedrige Grundwasserstand in der benachbarten Aue. Die schnellfließende Neue Luppe schnitt sich immer tiefer in ihr Bett, wirkt inzwischen wie eine Drainage für den Auwald. Die Folgen waren damals nicht geplant, sind aber heute bekannt: Auwaldtypische Bäume wie Eichen werden rar und mit ihnen geht auch die Artenvielfaltzurück. Der Auwald stirbt, wenn nicht eingegriffen wird, da sind sich Wissenschaftler einig.

Die Grafik zeigt die geplante „Lebendige Luppe“ mit den möglichen Verläufen. Quelle: NABU Sachsen

Schon kurz nach der Jahrtausendwende wurde daher das Projekt „Lebendige Luppe“ ersonnen – ein rund 16 Kilometer langes neues Fließgewässer, das weitgehend alte Fließe im Wald nutzt und wieder Wasser vom Gewässerknoten Leipzig in die Nordwestaue hineinträgt. Seit der Zusage der Bundesförderung im Jahr 2012 wird konkret daran geplant.

Gewässergüte wird untersucht

Vier Bauabschnitte seien dafür vorgesehen, viele Fragen aber noch offen, erzählt Angela Zábojnik, die zuständige Abteilungsleiterin für Wasserwirtschaft beim Amt für Stadtgrün und Gewässer Leipzig. So habe nach einem Scopingtermin 2017 die Landesdirektion den Planern etliche Hausaufgaben gestellt. Unter anderem solle geprüft werden, die Alte Luppe wieder zu nutzen und zu bespannen. Der Bach verläuft weitgehend siedlungsnah zwischen Böhlitz-Ehrenberg und dem Auwald. „Wir hatten das 2006 schon untersucht“, erzählt Zábojnik. Wegen vieler alter Einleitungen sowie Mischwasserüberleitungen bei Starkregen und somit schlechter Gewässerqualität sei das damals verworfen worden. Seitdem sei aber einiges geschehen, räumt sie ein. „Jetzt wird die Gewässergüte nochmals neu berechnet. Im Frühjahr haben wir Ergebnisse“, sagt sie.

Metertief eingeschnitten hat sich die Nahle, wirkt damit wie eine Entwässerung des Auwaldes. Quelle: Christian Modla

Gewünscht hatte die Landesdirektion auch eine Untersuchung, ob die „Lebendige Luppe“ nicht näher an die Neue Luppe verlegt werden kann. Und: Generell soll geprüft werden, ob nicht die alte Luppenaue ganz reaktiviert werden kann. Ökologisch gesehen wäre das der ganz große Wurf – einer, wie ihn auch das neue Auenprogramm des Freistaats gerne sähe.

Neue Arbeitsgruppe gegründet

Zu dem Thema, das ein Gesamtkonzept für die Nordwestaue benötigt, habe sich erst jüngst eine neue Arbeitsgruppe gegründet, so Zábojnik. Landesdirektion, Landestalsperrenverwaltung, Landesamt für Umwelt und Geologie, die Umweltverbände, die Stadt, der Landkreis Nordsachsen sowie die Uni und das Umweltforschungszentrum würden sich dazu austauschen. Grundidee: Etwa ab Höhe von Schlobachs Hof könnte die Neue Luppe nördlich in ihre alte Aue geführt werden. Dort schneidet die Neue Luppe das alte Flussbett. Der jetzige Flusslauf solle dann nur noch bei Hochwasser genutzt werden, erläutert Zábojnik die Idee.

Diese ausführlich zu prüfen, werde sicherlich einige Zeit benötigen, so die Fachfrau. Einig seien sich alle Beteiligten bislang nur darin gewesen, bei einem Hochwasser das Nahlewehr zu ziehen, um so Wasser in die Burgaue zu tragen. Allerdings müsse dafür in Höhe Schlobachs Hof auch ein Rücklauf in die Neue Luppe gebaut werden, sonst staue sich das Wasser hinterm Deich, wie zuletzt 2013. Stauwasser über mehrere Monate sei auch schädlich für den Auwald.

Zschampert wird vorgezogen

Um trotz langwieriger Planungen mit den Bundesmitteln im Auwald noch etwas zu ermöglichen, müsse etwas genommen werden, das auf jeden Fall umgesetzt werden kann, so Zábojnik. Dazu soll nun der Zschampert – ursprünglich als vierter Abschnitt geplant – herangezogen werden. Der Bach, der von Markranstädt kommend oft nur wenig oder gar kein Wasser führt, werde ab dem Saale-Elster-Kanal als dessen Überlauf gespeist, erklärt Zábojnik. Der Zschampert solle nun über sein altes Bett weitgehend parallel zur Neuen Luppe bis zum Luppewildbett nördlich des Kleinliebenauer Autobahnsees geführt werden. Im Normalfall werde er nur 0,2 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Auwald tragen, bei Hochwasser könne er jedoch bis zu 3,3 Kubikmeter Wasser pro Sekunde führen, werde entsprechend im Wald ausufern, erläutert sie das Szenario. Zum Ende des Jahres solle die Planfeststellung beantragt, bei positivem Ergebnis bis 2023 gebaut werden.

Burgauenbach könnte aufgewertet werden

Ebenfalls eher kurzfristig will auch der Naturschutzbund ( Nabu) Sachsen als Projektbeteiligter etwas zur Verbesserung der Situation im Auwald beitragen. Bis zum Jahresende werde eine Defizitanalyse für den Burgauenbach fertig, erklärt Sprecherin Maria Vlaic. Die Analyse sei das Ergebnis einer ausführlichen Analyseder Gewässerstruktur in diesem Jahr. Der 5,5 Kilometer lange künstliche Bach, der Wasser in den vorderen Teil der Nordwestaue bringt, solle aufgeweitet, aufgelichtet und damit strukturreicher und auentypischer werden, erklärt sie. Wo genau dies nötig und möglich sei, werde die Analyse zeigen. Ob und wann die Pläne dann umgesetzt werden, ergebe sich aus den entsprechenden Anträgen, Förderzusagen und Genehmigungen.

Die Auenrevitalisierung um Rahmen des Projekts „Lebendige Luppe“ ist auch Thema eines Symposiums am 6. und 7. November im Kubus des Helmholtz-Institutes in der Permoserstraße 15. An zwei Tagen wollen dort Experten über die komplexe Revitalisierung von Auen sprechen. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten.

Von Jörg ter Vehn