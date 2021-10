Leipzig

Es hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Der Leipziger Weihnachtsmarkt soll 2021 stattfinden – wenn auch in abgewandelter Form. „Es wird ein Weihnachtsmarkt, der sich soweit wie möglich der Normalität annähern soll und trotzdem andere, neue Akzente setzen wird“, verrät Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert, „noch ein Jahr ohne Weihnachtsmarkt wäre für viele Leipzigerinnen und Leipziger, aber auch für alle beteiligten Händler, Partner und Dienstleister eine kaum zu ertragende Vorstellung.“ Zur angesprochenen Normalität gehöre auch die Hoffnung, alkoholische Getränke wie Glühwein, Met oder Grog ausschenken zu können. Eine abschließende Entscheidung wurde jedoch noch nicht getroffen, heißt es aus dem Marktamt.

Bis zuletzt hatten Organisatorinnen und Organisatoren, Standbetreiberinnen und Standbetreiber gezittert, ob der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden kann. Die erhoffte rechtliche Sicherheit sei nun mit der aktuellen Sächsischen Corona-Schutzverordnung und einer begleitenden Allgemeinverfügung gegeben.

Startschuss am 23. November

Ab dem 23. November bis zum 23. Dezember soll der Weihnachtsmarkt nach aktuellem Stand das Bild der Leipziger City bestimmen. Auch wenn noch viele Fragen offen seien, hat das Marktamt am Dienstag bereits einige wichtige Details verraten. So würden Traditionen wie die Kindertasse aus der Sandmännchen-Reihe ebenso wie der große Weihnachtsbaum, das Märchenland auf dem Augustusplatz und der magische Wald in der Grimmaischen Straße wieder ihren Platz finden.

Bereits vor wenigen Wochen hatte sich Ebert gegenüber LVZ.de optimistisch gezeigt, dass der Weihnachtsmarkt nach einem Jahr Corona-bedingter Pause wieder stattfinden kann. Dabei verwies der Marktamtsleiter aber auch auf nötige Anpassungen. So sei unter anderem geplant, das Marktgelände konsequenter in Flanier- und Verweilzonen zu unterteilen. An Glühwein- und Imbiss-Ständen könnten die Besucherinnen und Besucher sich aufhalten und sich auch mit der Corona-Warn-App registrieren.

In übrigen Bereichen wolle man fließende Besucherströme fördern. Unter anderem könnten dafür die Wege verbreitert werden. Zudem müsse auf dem Weihnachtsmarkt überall dort, wo die Abstände von 1,5 Metern nicht eingehalten werden können, eine Maske getragen werden.

Von Anton Zirk