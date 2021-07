Plastik adé: Leipziger sammeln gemeinsam am Fockeberg Müll  

Leipzig

„Es ist nicht 5 vor, sondern 5 nach 12“, mahnt die Leipziger Studentin Friederike Baumann, die am Samstagvormittag eine Müllsammelaktion rund um Leipzigs Fockeberg organisiert hat. Um 11 Uhr hatten sich etwa 20 Freiwillige versammelt, um die Natur gemeinsam zu „entrümpeln“. Die Aktion soll außerdem auf die seit dem 3. Juli geltende EU-Richtlinie zum Verbot von Einweg-Plastik aufmerksam machen.

Studentin organisiert die Aktion

Seit Februar hat Baumann die Aktion gemeinsam mit dem Umweltinformationszentrum und der Stadtreinigung Leipzig geplant. „Ich habe einfach beim UIZ angerufen und gefragt, ob ich so etwas machen kann“, erzählt die 23-Jährige stolz. Dort stieß sie sofort auf Zuspruch. Mit der Sammelaktion möchte sie darauf hinweisen, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen. Nicht nur wegen des EU-weiten Einwegplastikverbots sei das Thema aktueller denn je. „Wir können nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen“, sagt Baumann. „Aber es ist noch nicht zu spät.“ Friederike Baumann rät dazu, Unverpackt-Läden zu nutzen, um Verpackungen zu vermeiden. „Es gibt Glasstrohhalme oder Haarwaschmittel in Seifenform“, nennt sie beispielhaft. „Und man kann auch einfach mal etwas Müll vom Boden aufheben. Jeder kann etwas dazu beitragen.“

EU verbietet Einweg-Plastikprodukte Seit dem 3. Juli sind viele Einwegplastikprodukte in der EU verboten. Dazu gehören Trinkhalme, Rührstäbchen, Luftballonstäbe, Wattestäbchen oder Einweg-Geschirr. Auch To-go-Becher und Einweg-Behälter aus Styropor dürfen in der EU nicht mehr produziert und in den Handel gebracht werden. Der Handel und die Gastronomie kann die noch vorhandene Ware abverkaufen. Erlaubt bleiben weiterhin Wegwerfprodukte aus oder mit Kunststoff wie beispielsweise Feuchttücher, bestimmte Hygieneartikel wie Slipeinlagen und Tampons, Zigaretten mit kunststoffhaltigen Filtern oder Wegwerfgetränkebecher. Sie müssen ab dem 3. Juli 2021 ein spezielles Kennzeichen erhalten, das vor Umweltschäden durch Plastik warnt und Verbraucherinnen und Verbraucher über die richtige Entsorgung informiert.

„Ein Schritt in die richtige Richtung“

Auch Edith Gruber leistet an diesem Samstag ihren Beitrag zum Umweltschutz. Im Sport-Outfit läuft sie mit Mülltüte und Handschuhen durch die Natur. Die Studentin der Meteorologie befasst sich nicht nur in der Universität mit dem Klimawandel und Naturschutz. In ihrer Freizeit ist sie regelmäßig bei Müllsammelaktionen dabei – egal ob in Leipzig, in den Alpen oder sogar in Wales. „Besonders nach Party-Wochenenden liegt am Sonntag sehr viel Müll herum“, kritisiert sie. Doch das neue Verbot von Einweg-Plastik sei ein Schritt in die richtige Richtung. Auch das Pfandsystem sei in Deutschland fortschrittlich im Vergleich zu vielen anderen Ländern.

Alles für den Naturschutz: Edith Gruber war auch schon in den Alpen und in Wales Müll sammeln. Quelle: André Kempner

Ausbeute: Dosen, Autoreifen und ein Teppich

„Müll sammeln ist doch fast schon eine Bürgerpflicht“, sagt Familienvater Marc Schoppe mit der Mülltüte in der Hand. Diese ist bereits mit einigen Dosen gefüllt. Sogar einen Autoreifen und einen Teppich haben sie gefunden. Um den Reifen zu entsorgen, packt die ganze Familie Schoppe mit an. Sogar die Kleinsten, Jonathan und Amalia, sind dabei. „Wir haben für die Kinder eine Vorbildfunktion, um ihnen zu zeigen, dass man die Natur und auch die Tiere schützen muss“, fügt Mutter Constance hinzu. Auch privat wird bei der Familie viel wert auf Nachhaltigkeit gelegt. „Wir kaufen viel lose, auch vom Markt.“ Besonders Kindersachen und Klamotten werden oft Second-Hand gekauft.

Die Sammelaktion erregt Aufmerksamkeit. Denn nicht nur ein Infostand zum Thema Abfall- und Plastikvermeidung wurde am Fuße des Fockebergs aufgebaut, auch eine Band sorgt für musikalische Begleitung. Die Leipziger Newcomer Gruppe „Focke Kek Band“ hat ihren ersten Auftritt vor Publikum. Mit Musik in der Richtung Funk-Soul sorgen sie für gute Stimmung.

Die Studentinnen Natalie, Theresa und Linda (v.l.) sammeln am Fockeberg Müll. Sie sind spontan zu der Aktion gekommen – eigentlich wollten sie ein gemeinsames Picknick machen. Quelle: André Kempner

Auch die Studentinnen Natalie, Theresa und Linda wurden so auf die Aktion aufmerksam. Die drei jungen Frauen wollten auf dem Fockeberg picknicken, als sie die Aktion bemerkten. Sofort schnappten sie sich einen Müllbeutel und packten mit an. „Es wäre ja schon etwas, wenn jeder selbst seinen Müll wieder mitnimmt“, fügt Theresa hinzu. Ihr Proviant ist selbstverständlich in Mehrwegschüsseln eingepackt.

Von Yvonne Schmidt