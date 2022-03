Leipzig

Der Hinweis einer Leserin erreichte mich: Sahne, Schmand und Co. gebe es beim Bio-Markt in Mehrweg-Behältnissen aus Glas. Tatsächlich! Äußerlich leicht zu verwechseln mit Buttermilch, hatte ich die Sahne-Flasche bisher übersehen. Vielleicht hatte mein Gehirn aber auch absichtlich den Blick daran vorbeischweifen lassen. Denn, wie die besagte Leserin es so treffend formulierte: „Sie bräuchten also nicht gänzlich zu verzichten, obwohl Sie ob des ungleich höheren Preises sicher nicht zu oft davon essen/genießen können oder wollen.“

Mehrweg-Verpackungen finden sich meistens bei Produkten mit Bio-Qualität. Diese scheinen an Käuferinnen und Käufer gerichtet, die auf Nachhaltigkeit achten – und sich diese auch leisten können. Dass Tierwohl und ökologischer Landbau ihren Preis haben, ist logisch. Mehr Platz für die Kuh kostet auch mehr – aber ist das Ausspülen eines Mehrfach-Glases auch teurer als das Entsorgen und Recyceln (wozu in Deutschland übrigens auch die Müllverbrennung gehört, sofern dabei Energie gewonnen wird) anderer Verpackungen? Fest steht: Auch wer „nur“ Müll reduzieren will, muss für viele Produkte mehr bezahlen.

Spartipp: Verbrauchermarkt

Die Frage, wer sich welche Produkte mit welcher Qualität leisten kann, ist hochpolitisch. Ich werde sie jedenfalls nicht bis Ostern lösen. Stattdessen habe ich nach Lösungen gesucht, die meinen Geldbeutel während der Fastenzeit schonen können. Zum Beispiel lohnt sich ein Besuch des sogenannten Verbrauchermarkts am Sportforum. Wie der Name schon sagt, richtet sich das Angebot an „Verbraucher“. Viele Produkte haben ihre maximale Haltbarkeit schon fast erreicht und müssen bald verwertet werden. Dafür gibt es dort loses Gemüse und Obst, in rauen Mengen und zu Schnäppchenpreisen.

Für mich gilt die Herausforderung, den eifrigen Händlerinnen und Händlern den Satz „Ich habe einen eigenen Beutel!“ zuzurufen, noch bevor sie die zehn riesigen Äpfel (für einen Euro!) in eine Plastiktüte werfen. Gerade Obst und Gemüse stellen zwar preislich am wenigsten ein Problem für das unverpackte Leben dar, jedoch kann ich das Geld, das ich auf dem Verbrauchermarkt spare, anschließend getrost in die luxuriöse Sahne investieren.

Von Friederike Pick