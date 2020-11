Die Siedlungsgebiete, in denen die Umfragen durchgeführt werden, erstrecken sich über das gesamte Stadtgebiet. So werden die Eigentümer von 210 Grundstücken in Paunsdorf/ Sommerfeld befragt sowie von 1200 in Mockau und Mockau-Süd ( Weidenhof/Pappelhof). In der Märchenwiese/Marienbrunn sind 1100 Grundstücke im Fokus, in der Sternsiedlung Nord 350. Rund 100 Eigentümer werden in Lausen kontaktiert, 300 in Gohlis. Hinzu kommen einzelne Grundstücke im Stadtgebiet, deren Eigentümer bis jetzt auf einen Behälter verzichtet haben.