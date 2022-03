Plaußiger Störche kommen ins Internet

Plaußig

In der Plaußiger Kindertagesstätte „Die Strolche“ steigt mit jedem Tag die Spannung. Stündlich erwarten die Mädchen und Jungen ihr Storchenpaar auf dem Schornstein zurück. Die zwei beringten Vögel aus Sermuth und Burg hatten hier in den vergangenen drei Jahren acht Junge großgezogen. Doch das Besondere in diesem Jahr: Das Geschehen im Nest kann quasi hautnah beobachtet werden. Denn Steffen Wagner vom Regionalverband Leipzig des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) begab sich zuletzt mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Plaußig bei noch frostigen Temperaturen in luftige Höhen und befestigte am Schutzgitter des Schornsteinkopfes eine Webcam. So können Interessenten ab sofort live im Internet unter „webcams-Sachsenstorch“ und „Storchennest Plaussig“ beobachten, was sich im Horst tut. Der Router steht in der Kita, die auch Pate des Projektes ist.

Kamera dient auch der Forschung

„Ich warte jetzt genauso wie die Kinder jeden Tag auf die Ankunft der Störche. Die Webcam ist eine wunderbare Sache. Sie wird auch für die Forschung der bundesweiten Arbeitsgruppe Weißstorch genutzt. Die sammelt alle Daten über die Vögel und wertet sie aus“, schilderte der 73-jährige Steffen Wagner.

Das Nest war 2004 vom Leipziger Storchenexperten Manfred Seifert auf dem stillgelegten Schornstein der ehemaligen Gärtnerei von Manfred und Renate Reuscher angelegt worden. Es dauerte aber einige Jahre, bis das neue Quartier auch regelmäßig von den Adebars genutzt wurde.

Flyer informieren das Dorf

Vor der Johanniter-Kita steht eine Tafel, auf der Steffen Wagner den Ankunftstag der Störche vermerken wird. Auch die Abflugtage der Jungvögel und ihrer Eltern würden dort notiert, kündigte der Nabu-Mann an. „Außerdem wird in Kürze ein Flyer mit Informationen über unser Storchennest gedruckt und im Ort verteilt.“

Und vielleicht gibt es ja auch bald Nachricht von den drei Jungvögeln aus dem vergangenen Jahr. Denn die sind vom Markranstädter „Storchenvater“ Dietmar Hayder beringt worden. „Es wäre schon interessant zu wissen, wo sich unsere Plaußiger Langstreckenflieger niederlassen und eine neue Familie gründen“, sagte Steffen Wagner.

Von Olaf Barth