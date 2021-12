Leipzig

Mit Stromio hat kurz vor Weihnachten ein weiterer Billiganbieter die Lieferung an seine Kunden einfach eingestellt. Laut Branchenkenner sind davon mehrere Hunderttausend Haushalte betroffen. In Leipzig haben rund 5000 Kunden Verträge mit dem Discounter, der zur niederländischen Callax Gruppe gehört.

Die betroffenen Kunden stehen nicht im Dunkeln, denn im Zuge der gesetzlich geregelten Ersatzversorgung springen in solchen Fällen die jeweiligen Stadtwerke ein.

„Wir sind Grundversorger und erfüllen unsere Pflichten gern“, sagt Karsten Rogall, Geschäftsführer der Leipziger Stadtwerke, auf LVZ-Nachfrage. Stromio sei nicht das erste Unternehmen, das sich offensichtlich verspekuliert hat und nun seinen Kunden einfach den Strom abdreht.

Stadtwerke haben rund 10.000 Kunden übernommen

Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) haben in diesem Jahr bislang 39 Energielieferanten die Belieferung eingestellt oder dies angekündigt. Ein Teil von ihnen ist Pleite gegangen.

Insgesamt haben die Leipziger Stadtwerke seit Ende September rund 10.000 Kunden anderer Versorger in den Grundtarif übernommen. „Das stellt uns vor eine enorme Mehrbelastung“, sagt Rogall. Denn für diese Kunden müssen die Stadtwerke jetzt zusätzlich Strom beschaffen. Und die Preise am Strom-Großhandelsmarkt sind auf Rekordniveau. Kostete die Megawattstunde (MWh) Anfang des Jahres noch zwischen 30 Und 50 Euro, sind es jetzt 300 bis 400 Euro je MWh.

Tarif für Neukunden verteuert sich kräftig

Rogall rechnet damit, dass Anfang des Jahres weitere Billiganbieter die Reißleine ziehen werden. Es sei nicht einzusehen, diese Mehrkosten an alle Kunden weiterzugeben. Deshalb führen die Stadtwerke einen neuen Ersatzversorgungstarif ein – „auch um unternehmerisch darauf vorbereitet zu sein und bei betroffenen Neukunden für Klarheit zu sorgen“.

Gegenüber dem jetzigen Grundversorgungstarif werde der neue rund doppelt so hoch sein. Neuen Kunden stehe es natürlich frei, Verträge mit anderen Versorgern zu schließen oder in einen günstigen Sondertarif der Stadtwerke Leipzig zu wechseln. „Für Bestandskunden ändert sich in diesem Zusammenhang nichts“, erläutert Rogall. Das gelte auch für bereits übernommene Kunden von anderen Versorgern wie Stromio.

VKU-Chef Liebing kritisiert Schwarze Schafe der Branche

Der Stadtwerkeverband VKU kritisiert das Desaster der Billigstromanbieter. Es gehe voll zulasten der Kunden, dass einige von ihnen mit riskanten Beschaffungsstrategien schnelle Rendite machen wollten. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing fordert deshalb eine effizientere Aufsicht über unseriöse Anbieter durch die Bundesnetzagentur.

Zugleich verteidigt er das Handeln kommunaler Stadtwerke. Es sei richtig, dass sie gestrandeten Kunden in der Ersatzversorgung differenzierte Tarife anbieten. So könnten die negativen Folgen für Bestandskunden begrenzt werden.

Von Andreas Dunte