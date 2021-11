Leipzig

Der Leipziger Friseurmeister Gerd Streitberg ist völlig überraschend am vergangenen Donnerstag aus dem Leben gegangen. Er hinterlässt eine Mutter und Geschwister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Läden in Grimma und Leipzig sowie viele Freunde und Wegbegleiter in der Messestadt.

Welle der Anteilnahme bei Instagram

Als sein plötzlicher Tod am Wochenende bekannt wurde, reagierten die Freunde mit tiefem Bestürzen, Schock und Trauer. In den sozialen Medien nehmen sie seitdem Abschied, erinnern in Beiträgen und Storys an gemeinsame schöne Momente mit „ihrem Gerdi“, wie ihn seine engsten Vertrauten liebevoll nannten.

Die GSF-Familie trauert

Das Unternehmen Gerd Streitberg Frisuren (GSF) feierte im vergangenen Jahr 20-jähriges Jubiläum. Die Mitarbeiter sind noch immer geschockt über die Todesnachricht – aber aufgeben werden sie nicht. Das ganze GSF-Team, das ihm wie eine Familie zur Seite stand, postete auf Instagram eine Danksagung an den Chef, der zugleich Freund und Trainer war. „Wir werden kämpfen, um dein Lebenswerk zu erhalten.“

Die Friseurläden in Leipzig und Grimma werden am Donnerstag, den 2. Dezember, wieder öffnen.

Von Regina Katzer