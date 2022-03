Podcast-Festival, Studi-Party, Digital-Zeitreise und mehr – 5 Wochenendtipps für Leipzig

Leipzig

Studierende können das neue Semester mit einer Party beginnen, Podcast-Fans die Unterhaltungsform mal anders erleben. Außerdem gibt’s am Wochenende in Leipzig Flohmarkt, Hörtheater und Familienprogramm. Hier sind unsere fünf ausgewählten Tipps.

Für Podcast-Fans: Festival im Felsenkeller

Beim Festival im Felsenkeller dabei: Katja Diehl, Macherin des Mobilitäts-Podcasts „SheDrivesMobility“. Quelle: Charlotte Schreiber

Schon seit Jahren gehören Podcasts zum Unterhaltungsprogramm – und noch immer wächst deren Beliebtheit. Beim Podcast-Festival im Felsenkeller, Karl-Heine-Straße 32, gibt’s nicht nur die Stimmen, sondern auch die Gesichter dazu. Am Freitag ab 18.30 Uhr werden Infotainment und Musik mit beliebten Podcasts in einer Live-Ausgabe gekoppelt. Angekündigt hat sich Katja Diehl, Macherin des Mobilitäts-Podcasts „SheDrivesMobility“, außerdem unterhalten sich Michel Abdollahi (stern.de) und Tijen Onaran, die das Netzwerk „Global Digital Women“ gründete. Für Musik sorgt Kat Frankie. Karten für das Festival können über www.felsenkeller-leipzig.com bestellt werden.

Für Partygänger: Studierende feiern im Spizz

Ort für Konzerte und rauschende Party: der Keller des Spizz. Quelle: Norman Rembarz

Pünktlich zum Auftakt des Sommersemesters startet das Spizz am Leipziger Markt nach langer Pause wieder sein Programm im Keller unterhalb des Restaurants. Für Freitag hat sich „Campus United“ eingemietet, um Studierende ordentlich feiern zu lassen. Vor den ersten Vorlesungen und Seminaren vor allem für Zugereiste eine perfekte Möglichkeit, das Leipziger Flair sowie Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenzulernen. Das Publikum erwartet ein Mix aus Black Music, House und Party Classics. An der Bar gibt’s studentische Getränke-Specials. Wichtig zu wissen: Für das Event gilt die 2G-plus-Regel, also den Statusnachweis und das Personaldokument nicht vergessen. Studierende zahlen 5 Euro, alle anderen Gäste 8 Euro Eintritt.

Für Sparfüchse: Feinkost-Flohmarkt

Flohmarkt auf dem Feinkostgelände in der Südvorstadt in Leipzig. besucher beim Stöbern. Quelle: André Kempner

Der beliebte Flohmarkt auf dem Gelände der Feinkost, Karl-Liebknecht-Straße 36, bietet am Samstag gleich mehrere Anreize: Erstens kann die Kundschaft hier durch den Kauf von Gebrauchtem eine Menge Geld sparen. Zweitens fördert der Verzicht auf Neuware Nachhaltigkeit und schont die Umwelt. Drittens ist die Atmosphäre auf dem Areal entspannt und gemütlich – auch bei Regen, denn der Hof ist überdacht. Dort finden sich allerhand nützliche und schöne Alltagsgegenstände, Kleidung, Kunst, Spielzeuge und Dekoratives. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Der Flohmarkt öffnet um 10 Uhr und schließt um 16 Uhr.

Für Kulturhungrige: Hörtheater im Osten

Auf der Bühne mit dem Stück „Aus der Zeit“: Eva Klatte, Josefine Pintaske und Marlen Prescher (von links). Quelle: Alexander Schmidt

Das Hörtheaterstück „Aus der Zeit“ stellt anhand von Lockdown-Tagebüchern die Frage: Wie gehen wir mit Krisen um, die unser Leben erschüttern? Das reicht vom plötzlichen Jobverlust über zerbrochene Beziehungen bis zur völligen Kraftlosigkeit. Über das erste Corona-Jahr haben vier Menschen Audio-Tagebücher geführt – bewegend oder skurril, verzweifelt und mit Galgenhumor. Aus diesem Material entstand unter der Regie von Lykke Langer „Aus der Zeit“. Im Ost-Passage-Theater, Konradstraße 27, sprechen und spielen Eva Klatte, Josefine Pintaske, Marlen Prescher & Marco Kioto – Samstag ab 20 Uhr und Sonntag ab 18 Uhr. Karten können per E-Mail an karten@ost-passage-theater.de bestellt werden.

Für Familien: Virtuelle Zeitmaschine

Digitaler Rundgang mit Tablets in der Ausstellung „Moderne Zeiten“. Zu erfahren ist beispielsweise, was Julie Bebels Leben ausgemacht hat. Quelle: André Kempner

Wer hatte nicht schon mal den Wunsch, in der Zeit zurückzureisen? Mit dem neuen virtuellen Angebot des Stadtgeschichtlichen Museums wird das möglich. Die Ausstellung „Moderne Zeiten“ im zweiten Obergeschoss des Alten Rathauses ermöglicht Besucherinnen und Besuchern, wie in einer Zeitmaschine unerzählte Geschichte(n) zu erleben. Gemeinsam mit der Schaubühne Lindenfels hat das Museum ein Angebot kreiert, das per AR-App (Augmented Reality) Historisches vermittelt. Was hat der Leipziger Schriftsteller, Pazifist und schwule Aktivist Bruno Vogel zu erzählen? Oder Julie Bebel, die Ehefrau des Arbeiterführers August Bebel? Auch Ausstellungsstücke lassen sich ganz neu erfahren. Die dafür nötigen Tablets sind beim Besuch kostenfrei direkt an der Ticketkasse ausleihbar, immer dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Eintritt sechs Euro, ermäßigt drei Euro, bis 18 Jahre frei. Weitere Infos auf mxm-leipzig.de.

Von LVZ