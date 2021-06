Poggenburg bei Corona-Kritikern auf dem Leipziger Richard-Wagner-Platz

Leipzig

Rund 70 Demonstranten folgten am Montag dem Aufruf der „Bewegung Leipzig“ auf dem Richard-Wagner-Platz, um die Corona-Politik der Bundesregierung zu kritisieren. Als Redner war diesmal der Noch-Landtagsabgeordnete André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt eingeladen, der aktuell der Interessengemeinschaft „Aufbruch Deutschland 2020“ angehört. Der Ex-AfD-Mann kritisierte die „Kriminalisierung“ von Kritikern der Corona-Politik und erklärte, der Verfassungsschutz sei „mittlerweile nichts weiter als ein heuchlerischer Obrigkeitsschutz“. Ein Sprecher der „Bewegung Leipzig“ kündigte an, man werde weiter jeden Montag um 19 Uhr auf dem Richard-Wagner-Platz protestieren. Die wegen der verfehlten Corona-Politik jetzt in Gang gekommenen Preissteigerungen würden die Menschen im Land „aufwecken“. Demonstranten hatten Schilder mitgebracht, auf denen „Hände weg von unseren Kindern“ stand und die Maskenpflicht als „Kindesmisshandlung“ bezeichnet wurde.

„Den völkischen Vormarsch verhindern“

Aus Connewitz waren rund 150 Gegendemonstranten angerückt, die lautstark unter dem Motto „Alle zusammen gegen den Faschismus“ demonstrierten. Sie hatten Plakate mitgebracht, auf denen Parolen wie „Den völkischen Vormarsch verhindern“ stand. Einige Gegendemonstranten mischten sich unter die Gegner der Corona-Politik und skandierten Rufe wie „Haut ab“. Sie versuchten auch, den Marsch der Corona-Gegner in die Innenstadt zu blockieren und skandierten dabei Rufe der Antifa. Bis zum späten Abend kam es zu keinen gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern.

Von Andreas Tappert