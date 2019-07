Leipzig

André Poggenburg und seine rechte Partei „Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland“ (AdPM) dürfen am Mittwoch doch nicht in Leipzig-Connewitz demonstrieren. Wie die Stadt am Mittag überraschend mitteilte, sei die geplante Kundgebung von 18 bis 20 Uhr auf den nördlichen Simsonplatz vor dem Bundesverwaltungsgericht verlegt worden. Grund sei die verschärfte Gefahrenprognose, hieß es aus dem Ordnungsamt.

Im Detail erklärte die Stadt ihre Entscheidung wie folgt: „Anlass hierfür waren u. a. die Aufrufe auf der Internetplattform de.Indymedia.org, denen bereits mit tatsächlichen Aktionen in Form von Sperrmüllanhäufungen auf den Straßen, angelegten Depots von Pflastersteinen als offensichtlich gedachte Wurfgeschosse gegen friedliche Demonstranten und Einsatzkräfte der Polizei sowie auch mit einigen Brandstiftungen im öffentlichen Raum im Bereich Connewitz, in den letzten Stunden tatsächlich gefolgt wurde.“

Poggenburg sei der Bescheid am Mittwoch zugestellt worden. Ob diese rechtlich gegen diesen vorgeht, war am Mittag noch unklar. Die Polizei hatte sich bereits für einen Großeinsatz in Connewitz gerüstet und am Morgen Absperrungen rund um den Demo-Ort aufgebaut. Auch Autos wurden abgeschleppt.

