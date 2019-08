Leipzig

Fünfter Anlauf von André Poggenburg: Der ehemalige Vorsitzende der AfD Sachsen-Anhalt will im August erneut versuchen, in Connewitz vor dem LinXXnet-Büro zu demonstrieren. Das bestätigte das Leipziger Ordnungsamt auf LVZ-Anfrage.

„Der Stadt Leipzig liegt eine Versammlungsanzeige der Partei Aufbruch deutscher Patrioten (AdPM) für den 14. August 2019 unter dem Motto ‚Gegen LINKE Intoleranz und Aggression‘ vor“, teilte Ordnungsamtsleiter Helmut Loris mit. Die Versammlung sei für 18 bis 20 Uhr und stationär für die Brandstraße „in Nähe der Hausnummer 15“ angemeldet worden, hieß es. Vom Veranstalter werden rund 100 Teilnehmer erwartet.

Auch der Gegenprotest steht bereits fest: „Der Verein ‚ LinXXnet e. V.‘ beabsichtigt, am 14. August von 16 Uhr bis 22 Uhr unter dem Motto ‚Alle zusammen gegen den Faschismus‘ einen Aufzug ausgehend von der Brandstraße 15 über die Windscheidstraße, Gustav-Freytag-Straße, Kochstraße und Scheffelstraße zurück zur Brandstraße 15 durchzuführen“, so Loris. Es wird mit rund 500 Teilnehmern gerechnet.

Zuletzt wollten Poggenburg und die AdPM am 17. Juli in Connewitz demonstrieren. Wie schon drei Mal zuvor wurde die Kundgebung in Richtung Innenstadt verlegt. Die Stadt hatte sich diesmal jedoch in Stillschweigen geübt. Etwa vier Stunden vor dem Start der Demo wurde diese dann überraschend ans Bundesverwaltungsgericht verlegt. Rund 30 Demonstranten standen dort mehreren hundert Gegenprotestlern gegenüber. Poggenburg hatte noch am selben Abend verkündet, es erneut in Connewitz probieren zu wollen.

