Ein erneuter Verkauf des größten städtebaulichen Entwicklungsprojektes in Leipzig wird immer wahrscheinlicher. Die Lage am Eutritzscher Freiladebahnhof ist so ernst, dass nun sogar mitten im Sommerloch intensiv um das geplante Quartier auf einer 25 Hektar großen Brachfläche gerungen wird. Bekanntlich sollen dort für etwa eine Milliarde Euro 2200 Wohnungen, mehrere Hochhäuser, zwei Schulen, zwei Kitas, Turnhallen, viel Gewerbe, eine Kulturmeile und ein Park entstehen.

Imfarr erwägt „Abbruch mit allen Konsequenzen“

Der Investor Imfarr aus Wien hatte aber schon Anfang Juli in einem Brief an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) angekündigt, bei weiteren Verzögerungen der Bauleitplanung „über einen etwaigen Abbruch des Vorhabens mit allen Konsequenzen“ nachzudenken. Erheblich beschleunigt wurden die Vorgänge im Rathaus dadurch offenbar nicht. „Uns wurde für Ende 2019 die weitere Bearbeitung des Bebauungsplans in Aussicht gestellt, dann für das erste Quartal 2020 (vor Corona), dann wurde uns der 8. Juli, weiter der 16. September, dann der Oktober 2020 genannt. Mittlerweile kündigt man uns dies für November 2020 an“, erklärte am Freitag dazu Matthias Euler-Rolle.

Gemeinsame Firma mit Ex-Bundeskanzler

Der einstige TV- und Radiomoderator ist in Österreich ein bekannter Mann. Ab 2015 war er Pressesprecher des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Werner Faymann und Kommunikationschef von dessen Partei SPÖ. Nachdem Faymann 2016 nach acht Jahren vom Amt des Bundeskanzlers zurücktrat, gründeten beide kurz darauf die gemeinsame Firma 4Pro. Und 4Pro ist mit 6,1 Prozent an Imfarr beteiligt.

Areal in Wien nach sechs Monaten weiterverkauft

Dass die Wiener bei ihren Grundstücksgeschäften nicht allzulang fackeln, wurde 2019 deutlich. Im Juni erwarb eine Tochterfirma der Imfarr das Areal der Ankerbrotfabrik in der Hauptstadt Österreichs. Schon im Dezember wurde das Objekt mit einem Millionenaufschlag weiterverkauft. Die Zeitung „Kurier“ rechnete vor, sowohl Faymann als auch Euler-Rolle hätten bei dem Deal durch ihre Beteiligungen jeweils eine sechsstellige Summe verdient, die etwa dem „Jahresgehalt eines Bundeskanzlers“ entspreche.

Ebenfalls 2019 kaufte Imfarr den weitaus größeren Freiladebahnhof in Eutritzsch. Über 160 Millionen Euro sollen dafür an den Vorbesitzer CG Gruppe geflossen sein. Doch weil CG das Rathaus nicht vorab über den Deal informiert hatte, legte die Stadt die Arbeit am Bebauungsplan vorläufig auf Eis. Erst wenn sich der neue Eigentümer und die Kommune auf diverse Modalitäten durch neue Verträge geeinigt hätten, sollte der Stadtrat über die Fortsetzung der Planung entscheiden. Offizieller Termin dafür war der März 2020. Am Freitag ließ die Stadt auf Anfrage wissen, nach aktuellem Stand sei es „im Herbst“ soweit.

Euler-Rolle weicht Frage zu Verkaufsabsichten aus

Ob das wirklich klappt, ist unklar. Der für das Großprojekt zuständige Abteilungsleiter Thorsten Rupp hat – nach Querelen mit dem Rechtsamt – unlängst seinen Job im Rathaus gekündigt. Imfarr sehe sich schon nach anderen Käufern um, heißt es in gut unterrichteten Kreisen. Euler-Rolle dementierte das gegenüber der LVZ nicht vollständig. Auf die Frage, ob Imfarr bereits mit anderen Interessenten für den Freiladebahnhof spricht oder verhandelt, antwortete er: „Unser Fokus liegt heute noch immer darauf, gemeinsam mit der Stadt dieses Projekt zu realisieren.“ Jedoch müsse es dann zügig gehen.

Waren 2013 zusammen in Leipzig beim Treffen der europäischen sozialdemokratischen Parteichefs: Österreichs damaliger Kanzler Werner Faymann (l.) und SPD-Vorsitzender Siegmar Gabriel. Quelle: André Kempner

Zugleich sickerte durch, dass Leipzigs OBM im April 2020 den früheren Bundeskanzler Faymann in Begleitung von Euler-Rolle im Rathaus empfing, um über den Freiladebahnhof zu sprechen. Auch das ist ein Zeichen, wie stark Imfarr auf baldige Lösungen drängt. Ein weiterer, direkter Austausch fand danach aber nicht mehr statt und wurde auch nicht vereinbart, ließ Jung – der derzeit im Urlaub weilt – auf Nachfrage ausrichten.

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel nicht involviert

Falsch sind hingegen offenbar Gerüchte, auch der frühere SPD-Chef Siegmar Gabriel habe bei Jung zu diesem Thema interveniert. Laut OBM gab es keinerlei Kontakt zu Gabriel. Letzterer war kurzzeitig an einer Beratungsfirma beteiligt, die 4Pro 2018 in Berlin mit dem Ex-SPD-Politiker Heino Wiese gegründet hatte. Anfang 2019 stieg Gabriel dort jedoch aus.

Stadtspitze möchte keinen erneuten Verkauf

Die Stadtspitze sehe einen Weiterverkauf des Areals durch Imfarr „skeptisch“, so Jung am Freitag. Jeder weitere Verkauf laufe dem Ziel zuwider, den Freiladebahnhof „aus einem Guss“ zu entwickeln und die späteren Mieten bezahlbar zu halten. Wie berichtet, sind auf dem Areal unter anderem auch rund 700 mietpreisgebundene, vom Freistaat Sachsen geförderte Wohnungen vorgesehen. Deren Kaltmiete würde bei etwa 6,50 Euro pro Quadratmeter liegen.

