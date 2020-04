Polen liefern trotz Corona neue XL-Straßenbahn an die LVB

Leipzig

Am Donnerstag haben die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) eine weitere Straßenbahn vom Typ XL erhalten. Das neue Fahrzeug wurde um 8 Uhr im Technischen Zentrum in Heiterblick angeliefert. Es ist das 24. dieser Serie und trägt die Fahrzeugnummer 1024. Die Bahn wird jetzt in Heiterblick zur Inbetriebnahme vorbereitet.

Die LVB sind froh, dass es der Hersteller Solaris trotz aller denkbaren Corona-Schwierigkeiten geschafft hat, dieses Fahrzeug zu liefern. 38 weitere sollen noch folgen. Aufgrund der aktuellen Lage werde es wohl eine große Herausforderung, die gesamten Lieferketten einzuhalten und auch die Inbetriebnahmen so reibungslos wie möglich zu gestalten, hieß es gestern bei den LVB.

