Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) sei vielleicht nur wegen der alles überlagernden Corona-Pandemie noch im Amt. Und Sozialministerin Petra Köpping ist als bodenständige Kümmerin das eigentliche Zugpferd der sächsischen SPD, sagt Dr. Hendrik Träger (38), Politikwissenschaftler am Institut für Politikwissenschaft der Leipziger Universität. Im Interview bewertet er die Ergebnisse der aktuellen LVZ-Umfrage über die politische Lage in Sachsen, die das Erfurter Insa-Institut erstellt hat.

Die CDU hat laut LVZ-Umfrage in Sachsen vier Prozentpunkte zugelegt. Profitiert sie von ihrem Agieren während der Corona-Krise?

Ja, aber nur mit angezogener Handbremse. Im Vergleich zum Bundestrend, wo die CDU um zehn bis 15 Prozentpunkte zulegte und auf bis zu 40 Prozent kommt, ist das in Sachsen kein Riesenschritt nach vorn. Viele Wähler, die die CDU hier einmal verloren hat, sind nur schwer wieder zurückzugewinnen. Und bei den jüngeren Wählern bis 29 Jahre steht die CDU nur an vierter Stelle, nach Linken, AfD und Grünen.

Frauen wählen häufiger Union oder SPD

Warum wählen deutlich mehr Frauen als Männer die CDU?

Männer neigen eher dazu, Randparteien und radikalere Parteien zu wählen. Deshalb stimmen deutlich mehr Männer für die AfD. Frauen orientieren sich eher an der politischen Mitte und wählen häufiger Union oder SPD. Die Frauen, die konservative Werte schätzen, entscheiden sich eher für die CDU. Von den Männern, die konservativ eingestellt sind, neigen einige eher zur AfD als zur CDU; dazu kommt ein gewisses Protestpotenzial. Würden nur die Männer wählen, sähe der Landtag ganz anders aus. Dann gäbe es ein enges Rennen zwischen CDU und AfD mit einer schwierigen Koalitionsbildung.

Dank Kretschmer hat die CDU Boden gut gemacht

Ministerpräsident Michael Kretschmer bekommt gute Noten für sein Krisenmanagement. 63 Prozent finden, dass er während der Corona-Krise einen guten Job gemacht hat. Ist er das Zugpferd für die Sachsen-Union?

Es ist Kretschmer und seinem Auftreten zu verdanken, dass die CDU Boden gut gemacht hat im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Er betreibt unaufgeregt Sachpolitik – im Unterschied zu seinen Kollegen in Bayern und Nordrhein-Westfalen, bei denen man den Eindruck bekommen kann, dass es manchmal nur darum geht, in die Medien zu kommen. Durch seine Art hat Kretschmer die CDU ein bisschen nach oben gepuscht. Und dass die SPD nicht völlig ins Trudeln gekommen ist, hat sie eher Petra Köpping als Martin Dulig zu verdanken.

Petra Köpping erinnert als Kümmerin an Regine Hildebrandt

Mit 44 Prozent bekommt aber auch Dulig als Wirtschaftsminister gute Noten, Petra Köpping bescheinigen 41 Prozent eine gute Arbeit. Da sind doch beide anerkannt. Warum reicht das nicht, um die SPD zu puschen?

Dulig wird zwar insgesamt etwas besser bewertet. Erstaunlicherweise erhält er von den Wählern der CDU und der Linken deutlich mehr Zustimmung als in der eigenen Anhängerschaft. Unter denen, die die SPD wählen würden, schneidet Petra Köpping besser ab als der Parteivorsitzende. Sie kann die eigene Anhängerschaft stärker mobilisieren. Köpping vermittelt den Leuten das Gefühl: Ich kümmere mich um euch. Sie ist bodenständig, kann mit den Menschen reden und versteht die ostdeutschen Befindlichkeiten. Ein wenig erinnert sie an die legendäre Regine Hildebrandt in Brandenburg.

Über 50 Prozent kennen Piwarz nicht oder können ihn nicht einschätzen

Bei Kultusminister Christian Piwarz sieht es schon anders aus. Nicht einmal jeder Vierte ist mit seiner Arbeit während Corona zufrieden. Warum?

Er wird ähnlich schlecht bewertet wie Innenminister Wöller. Über 50 Prozent kennen ihn nicht oder können ihn nicht einschätzen, obwohl er schon seit zweieinhalb Jahren im Amt ist. Die 40- bis 49-Jährigen, die oft noch schulpflichtige Kinder haben, bewerten ihn besonders schlecht. Diese Gruppe ist offenbar unzufrieden damit, wie es während der Corona-Zeit in der Schule gelaufen ist.

Wöller sollte sich fragen, was er falsch gemacht hat

Bei Roland Wöller kam ja noch die Fahrrad-Affäre der Leipziger Polizei dazu, bei der er mehr geschwiegen als aufgeklärt hat. Fällt das der CDU auf die Füße?

Ja, natürlich. Für seine Schwäche spricht, dass 29 Prozent sagen, sie kennen Wöller nicht. Und über 20 Prozent können ihn nicht einschätzen. Dabei ist er seit zweieinhalb Jahren Innenminister, war vorher mal Kultusminister und auch Umweltminister in Sachsen. Wenn nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung sich zutraut, ihn einzuschätzen, muss er sich fragen, was er falsch gemacht hat. Und von denen, die ihn bewerten, bekommt er quasi eine Vier minus. Piwarz und Wöller besetzen als Kultus- und Innenminister zwei wichtige Ressorts. Wenn beide in Sachen Bekanntheit von der Sozialministerin, deren Ministerium jenseits der Covid-19-Pandemie nicht zu den landespolitisch besonders wichtigen Ressorts gehört, in die Tasche gesteckt werden, müssten sie sich Gedanken machen, ob sie richtig sind im Amt, denn Bildung und Polizei sind die klassischen Landesthemen.

Ohne Corona wäre es für Wöller politisch lebensgefährlich geworden

In Sachen Landesamt für Verfassungsschutz wird Wöller vorgeworfen, zu lange an dessen umstrittenem Chef Gordian Meyer-Plath festgehalten zu haben. Kostet das Prozente?

Ich würde sogar sagen, dass Roland Wöller vielleicht nur noch wegen der Covid-19-Pandemie, die alles überlagert, im Amt ist. Ohne Corona wären die Fahrrad-Affäre und das Verfassungsschutzdilemma für ihn politisch lebensgefährlich geworden. Als erfahrener Minister muss er doch wissen, wie Kommunikation und Konfliktmanagement gehen. Es entstand der Eindruck, als hätte er oder jemand aus dem Ministerium eine Art Maulkorb gegenüber dem Leipziger Polizeipräsidenten verhängt. Wöller muss aufpassen, dass nicht noch mehr hausgemachte Krisen dazukommen.

Den Linken fehlt eine Identifikationsfigur

Schauen wir mal auf das Ergebnis der Linken: Die sind zwar vor der SPD, aber schwächer als früher. Geht die Zeit der starken Linken zu Ende?

So sieht es aus; und das hat mehrere Gründe: Erstens fehlt der Linken in Sachsen als einzigem ostdeutschen Bundesland die Machtoption. Für Rot-Rot-Grün reicht es einfach nicht. Zweitens haben die Linken in Sachsen kein Personal, das überzeugt und mobilisiert, das als Identifikationsfigur funktioniert, wie etwa Bodo Ramelow in Thüringen. Oder wie es Gregor Gysi im Bund war. Und drittens kommt noch der Verlust der Oppositionsführerschaft an die AfD dazu, denn die Linke ist jetzt die kleinste Oppositionspartei.

Die Grünen gewinnen leicht dazu, obwohl Justiz- und Landwirtschaftsministerium, die von den Grünen geführt werden, in der Corona-Zeit nur bedingt eine Rolle spielten. Sind es die grünen Themen, die das bewirken?

Bei den über 50-Jährigen sind die Grünen der Fünf-Prozent-Hürde nah. Aber bei den jungen Leuten kommen sie an, das ist die Zukunft. Ihre Wähler setzen trotz Corona auf Umwelt- und Klimaschutz. Allerdings sind die jungen Wähler nicht unbedingt die treuesten, sie verpassen auch mal eine Wahl; die Umfragewerte sind eben nur Momentaufnahmen.

Negativer Bundestrend wirkt sich nicht auf AfD in Sachsen aus

Die AfD, die während der Corona-Krise wenig Profilierungsmöglichkeiten hatte, verliert nur minimal im Vergleich zur Landtagswahl. Woher bezieht sie ihre Anziehungskraft?

Im Gegensatz zur Bundesebene kann die AfD in Sachsen ihre Umfragewerte stabil halten; der negative Bundestrend wirkt sich offenbar nicht auf den sächsischen Landesverband aus. Je länger der Lockdown dauerte, desto mehr profitierte die AfD. Und zwar von denen, die unzufrieden waren mit den Schulschließungen oder damit, dass sie beim Einkaufen oder in Bus und Bahn Mundschutz tragen müssen.

SPD als verbindende Klammer zwischen CDU und Grünen

Was bedeuten die Umfrageergebnisse für eine mögliche Koalitionsbildung im Freistaat? CDU und Grüne könnten es rechnerisch auch allein schaffen. Die SPD würde doch gar nicht gebraucht.

Rechnerisch würde es knapp reichen. Allerdings leben CDU und Grüne noch sehr in ihren eigenen Welten, weshalb gegenwärtig ein schwarz-grünes Bündnis sowohl auf der inhaltlichen als auch auf der persönlichen Ebene schwierig wäre. Für die Kenia-Koalition nach der Landtagswahl brauchte es noch die SPD als verbindende Klammer, weil die SPD eine Nähe zu den Grünen hat und sich für die CDU als verlässlicher Regierungspartner erwiesen hat. Nach der gemeinsamen Regierungserfahrung in dieser Legislaturperiode könnte es für CDU und Grüne einfacher sein, ohne die SPD eine Koalition zu bilden.

CDU und AfD wäre rechnerisch auch möglich?

So lange Kretschmer Ministerpräsident ist – und es sieht aufgrund seiner Popularitätswerte so aus, dass er noch eine Weile im Amt bleibt – wird es keine Regierung mit der AfD geben. Außerdem hat die Bundes-CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen.

