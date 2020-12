„Politische Schlagseite“: Linken-Politikerin geht auf Leipziger Polizei los

Leipzig

„Überhart, vollkommen unverhältnismäßig und entwürdigend“: Massive Vorwürfe hat die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) gegen die Leipziger Polizei erhoben. Bei einem Einsatz „gegen linke Engagierte“, so die Politikerin, habe die Polizei „einmal mehr ihre politische Schlagseite bewiesen“. Nagel nahm dies auch zum Anlass für eine Landtagsanfrage. Der LVZ liegt auf Nachfrage inzwischen ein Statement der Polizei zu den massiven Vorwürfen vor.

Zwei Kundgebungen in Innenstadt

Es war eine vergleichsweise überschaubare Versammlungslage an diesem 29. November in der Leipziger Innenstadt. Laut Polizei waren zwei Kundgebungen avisiert: Ab 13 Uhr eine von Nagel selbst angemeldete Versammlung mit rund 200 Teilnehmern unter dem Motto „Weg mit dem PKK-Verbot!“ auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz. Darauf folgte von 15 bis 18 Uhr eine Veranstaltung „Freiheit für Öcalan“ mit einer Teilnehmerzahl von 150 auf dem Leipziger Markt. Abdullah Öcalan ist Führer und Gründungsmitglied der kurdischen PKK, welche in den EU-Staaten als Terrororganisation eingestuft wird.

Zum Einschreiten der Polizei kam es offenbar nach Ende der ersten Kundgebung. Nagel berichtete, dass sich einzelne Teilnehmer in kleinen Gruppen in Bewegung gesetzt hätten, um zu der anderen Kundgebung auf den Markt zu gelangen. Kurz vor der Ankunft seien etwa 70 von ihnen von Einsatzkräften eingekesselt worden. „Die zusammengetriebenen Menschen, darunter Minderjährige und auswärtige Gäste kurdischer Organisationen, führte die Polizei anschließend wie Verbrecher einzeln aus dem Kessel“, schilderte Nagel. „Alle Personen hatten sich anschließend Identitätsfeststellungsmaßnahmen und Durchsuchungen zu unterziehen. Einige der gekesselten Menschen mussten sich sogar teilweise entkleiden.“

Polizeieinsatz gegen einen mutmaßlichen Rechtsextremen am Rande einer „Querdenken“-Demo am 21. November. Quelle: Kempner

„Versammlungsleiterin lief mit“

„Die Polizeidirektion Leipzig weist die Vorwürfe von Frau Nagel entschieden zurück“, erklärte Polizeisprecher Olaf Hoppe auf LVZ-Anfrage. Zunächst sahen die Einsatzkräfte unter Führung des zuständigen Polizeirevieres Leipzig-Zentrum keinen Grund zum Einschreiten. Bei der ersten Kundgebung bis gegen 14.30 Uhr hätten sich die Teilnehmer an den Auflagenbescheid und die Sächsische Corona-Schutzverordnung gehalten. Ein Redner habe schließlich dazu aufgerufen, auch an der im Anschluss stattfindenden Versammlung „Freiheit für Öcalan“ teilzunehmen – und darum gebeten, nicht geschlossen zum Leipziger Markt zu laufen.

Darauf sei auch Anmelderin Nagel mehrfach hingewiesen worden, so Hoppe. „Die Versammlungsleiterin wurde aufmerksam gemacht, dass es vor dem Hintergrund des Pandemieschutzes sowie der geltenden Rechtslage nicht zu aufzugsartigen Bewegungen kommen darf.“ Dennoch hätten sich gleichzeitig zwei Personengruppen mit jeweils 30 bis 40 Leuten in Richtung des Marktes in Bewegung gesetzt, die Fahnen geschwenkt und Parolen skandiert hätten. „Aufgrund der Gesamtumstände wurde durch die Versammlungsbehörde in Zusammenarbeit mit der Einsatzleitung der Polizei von einem nach der Corona-Schutzverordnung nicht zulässigem Aufzug ausgegangen“, erklärte der Polizeisprecher. „Unsere Einsatzkräfte sprachen Teilnehmer mit dem Hinweis auf ein Auseinandergehen an, diese zeigten aber keine Reaktion. Die Versammlungsleiterin lief in einer der Gruppierungen mit.“

„Unzulässige Gruppenbildung“

Am Steigenberger-Hotel trafen sich nach Darstellung der Polizei beide Gruppen, wobei schließlich eingeschritten worden sei. „Da Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung – insbesondere unzulässige Gruppenbildung sowie nicht zulässige Aufzüge – vorlagen, wurde bei 77 Personen eine Identitätsfeststellung durchgeführt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt“, so Hoppe.

Schoss die Polizei dabei übers Ziel hinaus? Immerhin berichtete die Landtagsabgeordnete von einem „rabiaten“ Einschreiten. „Die Aussage von Frau Nagel zur Entkleidung von Betroffenen erweckt den Eindruck, dass Personen menschenunwürdig dazu gebracht wurden, ohne Bekleidung bei der kalten Witterung den Maßnahmen der Polizei und der Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen zu sein“, so der Sprecher. „Dies entspricht nicht der Tatsache.“ Wenn Personen während einer Kontrolle ihre Papiere nicht selbst vorzeigen, sei es aber nicht unüblich, dass „im Rahmen der Durchsuchung zum Auffinden von Identitätspapieren Oberbekleidungen geöffnet werden müssen“.

Vor allem aber warf Nagel den Einsatzkräften vor, politisch zu agieren. „Das Vorgehen der sächsischen Polizei zeigt einmal mehr, dass ihre Prioritäten unzweifelhaft auf dem restriktiven Vorgehen gegen linke Aktivistinnen und Aktivisten liegen“, meinte die Linken-Politikerin. „Als eine Woche zuvor hunderte Corona-Leugner durch die Innenstadt marodierten und konzertiert versuchten, auf dem Ring zu demonstrieren, stand die Polizei noch tatenlos daneben und ließ die Rechten gewähren.“

„Apfel-Birnen-Vergleich“

Der Polizeisprecher hält dies für einen „Äpfel-Birnen-Vergleich“. Anfang November sei die Polizei bei der „Querdenken“-Versammlung mit einer „immensen Teilnehmerdimension und massenhaften Verstößen“ konfrontiert gewesen, was zu einer Auflösung der Versammlung und damit zu einem sehr hohen Eingriff in die Versammlungsfreiheit geführt habe. Zudem hätten Einsatzkräfte bei mehreren Auseinandersetzungen und Straftaten einschreiten müssen. Bei dem „Querdenken“-Aufzug am 21. November sei es ebenfalls zu etlichen Auseinandersetzungen zwischen Protest und Gegenprotest gekommen. Zudem hätte die Polizei einen avisierten Aufzug von „Querdenkern“ auf dem Ring verhindern müssen.

„Uns ist bewusst, dass bei den Einsätzen am 7. und 21. November die sichtbaren Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung zahlreich waren, die Anzahl der angezeigten Ordnungswidrigkeiten im Verhältnis der Teilnehmerdimension dagegen aber nach außen eine geringere Wirkung entfaltet“, räumte Hoppe ein. „Trotzdem stehen die 77 Ordnungswidrigkeiten am 29. November nicht im Verhältnis zu den zahlreichen Festnahmen, eröffneten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie der Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen bei den Querdenken-Demonstrationen. Die Polizei hat in jedem Fall bei allen drei Einsätzen intensiv gearbeitet, sie sind aber nicht vergleichbar.“

Zentrales Element bei allen Einsätzen sei der Neutralitätsgrundsatz. Während bei Straftaten eine niedrige Einschreitschwelle gelte, sei es bei Ordnungswidrigkeiten grundsätzlich eher eine höhere. Das tatsächliche Einschreiten bei Ordnungswidrigkeiten richte sich nach der konkreten Situation, Faktoren seien beispielsweise die jeweilige Kräftesituation, die Gefährdungslage und auch die örtlichen Gegebenheiten.

Auch die Staatsregierung wird sich aufgrund der Anfrage Nagels zum Demo-Zoff äußern. So will die Abgeordnete unter anderem wissen, auf welcher Rechtsgrundlage der Polizeieinsatz stattfand und ob die getroffenen Maßnahmen im Hinblick auf ein Bußgeldverfahren verhältnismäßig waren.

