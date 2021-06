„Politischer Arm der Immobilienlobby“ – so reagiert Linken-Politikerin Nagel auf CDU-Vorwürfe

Leipzig

Rückenwind für Juliane Nagel: Der Vorsitzende der Leipziger Linkspartei, Adam Bednarsky, nahm die nach einer Hausbesetzung in Anger-Crottendorf in die Kritik geratene Stadträtin und Landtagsabgeordnete seiner Partei in Schutz. Die 42-Jährige leiste eine „herausragende“ kommunalpolitische Arbeit, sagte er am Montag gegenüber der LVZ. Anstelle ihren Parteiausschluss zu fordern, erwarte er vielmehr von der CDU „innerparteiliche Ausschluss-Ersuchen wegen der Maskendeals, Impfdebakel und Mautdesaster“.

Nagel hatte eine am Freitag von der Polizei beendete Hausbesetzung in der Tiefen Straße unterstützt. Daraufhin warf die CDU der Politikerin vor, „Kriminalität“ nicht nur zu tolerieren, sondern mit Aufrufen sogar noch zu befeuern. Die CDU forderte die Linkspartei auf, sich „von dieser untragbaren Politikerin trennen“.

Nagel selbst empfindet die Vorwürfe „als haltlos, wenn nicht gar lächerlich“. Die CDU wolle nur von ihrer Mitverantwortung für die wohnungspolitische Misere in Leipzig ablenken. „Die Immobilienwirtschaft ist der größte Sponsor der CDU, auch in Leipzig agiert die CDU wie der politische Arm der Immobilienlobby“, so Nagel. Die Partei versperre sich im Stadtrat sozialen Regulierungsmöglichkeiten für den Wohnungsmarkt, etwa um Luxussanierungen zu erschweren oder Maßnahmen gegen spekulativen Leerstand zu treffen.

Protest soll auf wohnungspolitische Misere hinweisen

„Hausbesetzungen sind für mich eine legitime Protestform, um auf die wohnungspolitische Misere hinzuweisen“, begründete sie ihre Sympathien für die Aktion am Freitag. „Besetzungen, die auf die gemeinwohlorientierte Nutzbarmachung von Leerstand orientieren, sollten legalisiert werden, wie es in den Niederlanden lange der Fall war“, sagte sie. Sie verwies darauf, dass dort die Besetzung von Häusern, die mehr als ein Jahr leer standen, legal war, solange ein Nutzungskonzept vorlag. Nagel: „Insofern habe ich am Freitag vor dem besetzten Haus das getan, für was ich politisch einstehe und werde dies auch in Zukunft tun.“

Steigende Mieten, hoher Wohnungsleerstand

Gerade im Leipziger Osten stiegen die Mieten, während gleichzeitig reihenweise Wohnhäuser leer stünden. Nagel: „Wenn Immobilienunternehmen Häuser leer stehen lassen, weil sie mit der Immobilie spekulieren, und damit die Wohnungsnot gerade in nachgefragten Vierteln verschärfen, muss eingegriffen werden.“ Sie ist überzeugt, dass sich mit einem Zweckentfremdungsverbot Leerstand verringern ließe. „Doch diesem Instrument, das die Kommunen erst mit einer Ermächtigung durch die Landesebene einsetzen könnten, verweigert sich in Sachsen vor allem die CDU“, bedauerte die Linke-Politikerin.

Bednarsky: Protest muss gewaltlos bleiben

Hausbesetzungen seien zwar „nicht das massentauglichste Instrument“ in der politischen Auseinandersetzung, räumte Leipzigs Linken-Chef Bednarsky ein. „Aber es ist ebenso problematisch“, sagte er, „dass diejenigen kriminalisiert werden, die lange leer stehende Grundstücke und Häuser besetzen oder einer sinnvollen Nutzung zuführen wollen, während diejenigen, die Wohnraum künstlich verknappen und aus spekulativen Zwecken leer stehen lassen, das ungestört weiter tun können.“ Es gebe dabei nur eine Grenze: „Es darf zu keinen Gewalttaten kommen“, so Bednarsky. Dies sei „allein in meiner Partei klar“, sagte er.

Von Klaus Staeubert