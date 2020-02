Leipzig

Das Politische Quartett in der Schaubühne Lindenfels geht am 5. Februar ab 19 Uhr in eine neue Runde. Vier Kritiker stellen vier aktuelle politische Sachbücher vor.

So beschäftigt sich die Leipziger Autorin Claudia Euen mit dem Band „ Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen“ von Ulrike Herrmann, die zu dem Schluss kommt, dass die Aufwärtsentwicklung der Bundesrepublik nach 1945 doch nicht auf Wundermanager Ludwig Erhard zurückgeht.

Prof. Andrea Kern von der Uni Leipzig stellt „ Lütten Klein – Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft“ von Steffen Mau vor. Der Autor schildert – teilweise aus eigenem Erleben – den Umbruch nach 1990 in einer Rostocker Plattenbausiedlung und was das mit den Menschen, die dort lebten, gemacht hat.

Dirk Panter, Chef der SPD-Fraktion im Landtag, setzt sich mit „Sozialer Kapitalismus“ von Paul Collier auseinander. Der Autor nennt sein Buch im Untertitel ein „Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft“.

LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer stellt „Die Übernahme“ von Ilko-Sascha Kowalczuk vor. Der Historiker beschreibt in seinem neuesten Buch „Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde“.

Das Politische Quartett wird von der Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltet, der Eintritt ist frei.

Von LVZ