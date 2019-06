Leipzig

Rund 50 Zuschauer finden sich am Mittwochabend in der Schaubühne Lindenfels ein, um dem Politischen Quartett und ihren Sachbuchrezensionen zu lauschen. Trotz des herrlichen Sommerwetters. Trotz der zu befürchtenden stickigen Luft im Grünen Salon. Sie werden belohnt. Erstens wird die Veranstaltung kurzerhand in den angenehm kühlen Ballsaal verlegt. Zweitens gerät die Diskussion zwischen Claudia Euen (Leipziger Autorin und Journalistin), Andrea Kern (Professorin für Philosophie an der Universität Leipzig), Dirk Panter (Vorsitzender der SPD-Fraktion im sächsischen Landtag) und LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer gewohnt kurzweilig.

Einhellige Meinungen zu Beginn des Abends

Seltene Eintracht herrscht zu Beginn der Runde. Das Psychogramm „Gauland – Die Rache des alten Mannes“ des Journalisten Olaf Sundermeyer über AfD-Chef Alexander Gauland findet breite Anerkennung. „Es ist kein trockenes Sachbuch, sondern eine Mischung aus szenischer Beschreibung und Analyse“, lobt Jan Emendörfer das Werk des Rundfunkjournalisten. Auch beim zweiten besprochenen Werk, „Zeitenwende 1979“ von Frank Bösch, gibt es einen Konsens. Allerdings geht dieser in die andere Richtung: „Das Buch ist sehr trocken geschrieben, mir fehlt der rote Faden“, moniert Claudia Euen. Die zehn politischen Ereignisse von 1979, mit denen der Historiker Bösch die heutige Weltlage zu erklären versuche, könne man sich aus vielen anderen Jahren herauspicken, so das einhellige Urteil.

Beim Thema Geld gibt es Kontroversen

Gegensätzlicher Meinung sind die Rezensenten bei den Büchern „Steuern – der große Bluff“ vom ehemaligen NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans sowie „Geld für alle“ von Dominik Enste. Während die Kritiker Euen, Kern und Panter Walter-Borjans Buch über das deutsche Steuersystem als leicht verständliche Staatsbürgerkunde preisen, kann Emendörfer die Lobhudelei nicht teilen. Und auch bei Enstes Auseinandersetzung mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens steht der Publizist in Opposition zu den anderen. Es handele sich um ein „uninspiriertes Plädoyer“ (Kern), einen „untauglichen Versuch“ (Panter), gegen das Finanzmodell zu argumentieren. Emendörfer hingegen konnte dem Büchlein durchaus etwas abgewinnen. So endete die zweistündige Vorstellung gegen 21 Uhr doch noch mit reichlich Kontroversen. Und danach blieb immer noch Zeit, um den lauen Sommerabend mit einem kühlen Getränk ausklingen zu lassen.

Von Maximilian König