Es ist so etwas wie die Kommandobrücke, wenn in Leipzig besonders hohe See herrscht: Im neuen Führungsstab der Polizeidirektion sollen sich die Beamten um besonders brisante Einsatzlagen kümmern, wie Geiselnahmen, Terroranschläge oder Großdemonstrationen. Die LVZ zeigt die einzelnen Bereiche.

Das Führungs-U

Ganz vorn steht der U-förmige Tisch, an dem die Polizeiführung die strategischen Entscheidungen trifft. Von hier ist auch der Blick auf die Monitorwand am besten. Quelle: Dirk Knofe

Die Monitorwand

Verkehrsüberwachung, Bilder aus Hubschrauberkameras, TV-Nachrichten, Lagebericht: Alle möglichen Informationsquellen können an der Monitorwand visualisiert werden. Quelle: Dirk Knofe

Die Arbeitsplätze

Bis zu 54 Arbeitsplätze stehen im neuen Führungsstab zur Verfügung. Neben modernen Telefonen verfügen die Beamten auch über im Tisch versenkbare Computerstationen. Quelle: Dirk Knofe

Die Extra-Bildschirme

Acht zusätzliche Bildschirme sind im Raum verteilt. Sie zeigen Detailausschnitte der großen Videowand. Quelle: Dirk Knofe

Die Verhandlungsgruppe

In einem gesonderten Raum findet die Verhandlungsgruppe Platz. Sie kommt unter anderem bei Entführungen und Geiselnahmen zum Einsatz. Quelle: Dirk Knofe

Die Kaffeeküche

Die Technik in der Kaffeeküche ist Standard, die Anzahl der Geräte deutet darauf hin, dass man auch für längere Einsätze bestens präpariert ist. Quelle: Dirk Knofe

Von Frank Döring