Die Polizei muss sich am Samstag auf einen Großeinsatz in Leipzig einstellen. Mehrere Gruppen mobilisieren in den sozialen Medien für ihren Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, darunter die „Bewegung Leipzig“, „Querdenken-341“ und „Eltern stehen auf“.

Das Ordnungsamt der Stadt Leipzig hat auf Anfrage der LVZ bestätigt, dass ab 15.30 Uhr vor der Oper und dem Gewandhaus zwei Kundgebungen angemeldet wurden. Unter dem Motto „Demokratie wagen Kinder schützen“ wurden rund 500 sowie unter dem Slogan „Austausch für unsere Kinder“ etwa 200 Teilnehmer auf dem Augustusplatz angekündigt. Laut einem Statement der „Bewegung Leipzig“ auf Facebook soll die Lage der Jüngsten in der Gesellschaft beim Protest und an den Info-Ständen im Fokus stehen.

Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen

Die sogenannten „Querdenker“ schreiben in ihrer Ankündigung unter anderem: „Sie (die Kinder, Anm. d. Red.) werden zum Maske tragen in der Schule und immer öfter auch im öffentlichen Leben gezwungen. Dazu kommt die Testpflicht der Schüler als Voraussetzung für den Schulbesuch und der Eltern als Voraussetzung zum Betreten der Kita. Dem gegenüber stehen wissenschaftliche Studien, die eindeutig nachweisen, dass Kinder nicht zu den Treibern der Pandemie gehören.“

Den Kundgebungen auf dem Augustusplatz wollen mehrere Initiativen Protest entgegenstellen, wie das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ ankündigt. Demnach organisieren „Prisma – IL Leipzig“, die „Naturfreundejugend Leipzig“ und „Medinetz Leipzig“ unter dem Motto „Kapitalismus in den Shutdown schicken – für eine solidarische Pause“ ab 14 Uhr eine Fahrraddemo vom Rabet im Osten der Messestadt über das Zentrum zum Clara-Zetkin-Park. Das Ordnungsamt bestätigte die Anmeldung für etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Gegenprotest vor dem Paulinum geplant

Johanna Dechend von „Medinetz Leipzig“ sagt: „Die gegenwärtige Corona-Politik muss grundlegend verändert werden. Wir brauchen eine solidarische Pause. Mit unserer Forderung richten wir uns entschieden gegen die antisemitische und sozialdarwinistische Hetze der sogenannten Eltern stehen auf und Querdenker:innen.“

Vor dem Paulinum auf dem Augustusplatz, also in Sichtweite zu den „Querdenker“-Kundgebungen, soll laut „Leipzig nimmt Platz“ unter dem Motto „#ZeroCovid - für eine zukunftsfähige Lehre, Forschung und Wissenschaft“ eine Kundgebung des Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverbands (SDS) stattfinden, Alfred Vogt vom SDS Leipzig fordert: „Für ein solidarisches Ende der Pandemie müssen endlich Maßnahmen ergriffen werden, die nicht von Einzel- und Privatpersonen getragen werden müssen. Kritik an den Maßnahmen - ja! Realitätsferne Pandemieverharmlosung - nein!“ Am Donnerstagnachmittag war beim Ordnungsamt laut Angaben der Stadt für den SDS-Prostest noch keine Anmeldung eingegangen. Selbiges gelte für die im Anschluss geplante Kundgebung von „Leipzig nimmt Platz“.

Polizei stellt Wasserwerfer bereit

Die Polizei hat nach eigenen Angaben für Samstag einen Vorbereitungsstab eingerichtet. Außerdem sei Unterstützung aus anderen Bundesländern angefordert und bereits bestätigt worden. Es stünden unter anderem Lautsprecherwagen und Wasserwerfer bereit. Auch der Einsatz des Polizeihubschraubers zur Überwachung des Protests aus der Luft wurde angekündigt. Die Bevölkerung müsse sich auf Einschränkungen im Verkehr einstellen.

Im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und den Gegenprotesten war es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Ausschreitungen und Verstößen gekommen, zuletzt unter anderem in Stuttgart und Kassel. Leipzig geriet im Herbst vergangenen Jahres bundesweit in die Schlagzeilen, nachdem „Querdenker“-Proteste eskaliert waren. Auch die Einsatzkräfte sahen sich für ihren Umgang mit den Demonstrationen teilweise massiver Kritik ausgesetzt. Am 7. November war es mehr als 30.000 Demo-Teilnehmern in gelungen, trotz Verbots über den Innenstadtring zu marschieren. Polizeikräfte wurden dabei auf Höhe des Wintergartenhochhauses angegriffen und teilweise überrannt.

Von Ánton Zirk