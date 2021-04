Polizei kontrolliert Leipziger Zufahrtsstraßen: Erste Demonstranten unterwegs

In Leipzig sind für Samstag mehrere Demonstrationen angemeldet und zum Teil verboten worden. Die Polizei erwartet dennoch mehrere Teilnehmer zu Protestkundgebungen. Es sind Kontrollpunkte an den meisten wichtigen Zufahrtsstraßen besetzt.

Die Polizei erwartet hunderte Demonstranten in Leipzig. An den Zufahrtsstraßen in die Innenstadt wird kontrolliert (Symbolbild). Quelle: Andre Kempner