Frühlingssonne - Corona-Regeln: Polizei kontrolliert bis nachts in Leipzigs Parks und an den Seen

Die Frühlingssonne lockt die Leipziger in die Parks und an die Seen im Südraum. Die Polizei hat am Mittwoch ein besonders waches Auge und kontrolliert verstärkt die Einhaltung der Coronaregeln.