Leipzig

Die Polizei sucht Zeugen eines Zwischenfalls, der sich bereits am 26. Juli 2020 ereignet hat. Dabei kam es zu einer Tätlichkeit, bei der ein 35- bis 40-jähriger Mann eine schwere Körperverletzung beging. Dieser Unbekannte war am frühen Nachmittag mit einer Straßenbahn der Linie 34 in Richtung Thekla gefahren und hatte in der Bahn gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher einen Fahrgast verbal attackiert. Diese Auseinandersetzung war dann gegen 14.50 Uhr nach dem Aussteigen auf der Zentralhaltestelle vor dem Hauptbahnhof eskaliert: Der Unbekannte schlug den Fahrgast mehrfach und verletzte ihn. Anschließend verschwand er im Hauptbahnhof. Videoaufnahmen zeigen, dass der vermutliche Täter etwa 1,85 Meter groß ist sowie kurzes, dunkelblondes und lockiges Haar besitzt. Hinweise nimmt die Polizei in ihrem Revier in der Dimitroffstraße 1 entgegen; ebenso unter Telefon 0341 966 34224.

Von Andreas Tappert