Leipzig

Die Kritik vom sächsischen Flüchtlingsrat und dem Verein Rosa Linde an den Zuständen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig-Mockau schlägt sich der Polizei zufolge nicht in der Anzeigen- und Einsatzstatistik nieder: Im Jahr 2021 hat es in der Unterkunft für Geflüchtete einer Polizeisprecherin zufolge kein erhöhtes Einsatzaufkommen gegeben. Insbesondere hat es demnach in jüngster Vergangenheit keine Anzeigen wegen sexuell motivierter Übergriffe gegeben.

Der Flüchtlingsrat und der Verein hatten berichtet, dass es in der Unterkunft zuletzt vermehrt zu Übergriffen gekommen sei, insbesondere auf nicht-heterosexuelle Menschen. Das werde unter anderem durch fehlende Schlösser an den Türen zu den Sanitärräumen sowie zu wenig Wachpersonal begünstigt. Auch ein Bewohner der Unterkunft hatte der LVZ von Übergriffen berichtet.

Die Landesdirektion Sachsen, die die Unterkunft mit aktuell 277 untergebrachten Flüchtlingen betreibt, bestätigte zwar, dass die Ausstattung in der Unterkunft nicht optimal sei und verbessert werden solle. Vermehrte Übergriffe durch Geflüchtete oder Mitarbeiter in der Unterkunft auf deren Bewohner seien jedoch nicht bekannt.

Von peik