Leipzig

Die Leipziger Polizei ist am Donnerstag in der Eisenbahnstraße präsent. Um 18.30 Uhr war den Beamten eine größere Auseinandersetzung gemeldet worden. Die Rede war von Schüssen und Verletzten. Als die Polizisten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, fanden sie dort einen Verletzten. „Wir können aber noch nicht mehr sagen“, erklärte ein Polizeisprecher auf LVZ-Anfrage kurz nach 20 Uhr. „Wir wissen noch nichts.“ Die Ermittlungen würden noch laufen.

Waffenverbotszone vor Abschaffung

Die Leipziger Ratsversammlung hatte sich im Februar mehrheitlich für die Abschaffung der Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße ausgesprochen, die aktuell noch in der Eisenbahnstraße gilt. Umgesetzt werden soll diese Entscheidung, sobald weitere polizeiliche und kriminalpräventive Maßnahmen auf den Weg gebracht sind. Eine Arbeitsgruppe auf Ebene des Kommunalen Präventionsrates Leipzig berät derzeit über geeignete Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung und Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Meile, um somit letztlich das Instrument Waffenverbotszone obsolet zu machen.

70 Fußballfelder großes Areal

Die Waffenverbotszone war am 5. November 2018 per Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern im Bereich der Eisenbahnstraße eingerichtet worden. In einem rund 70 Fußballfelder großen Areal wurde das Mitführen von Schusswaffen, Messern, Reizstoffsprühgeräten sowie anderen gefährlichen Gegenständen wie Elektroschockgeräten oder Baseballschlägern verboten.

Von Andreas Tappert