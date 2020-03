Polizeigewerkschaft: Leipziger EU-China-Gipfel abblasen

Leipzig/Berlin

Der vom 13. bis 15. September in Leipzig geplante EU-China-Gipfel steht erstmals bundesweit öffentlich zur Disposition. Nachdem schon vor dem Ausbruch der Corona-Krise die Landtagsfraktion der sächsischen Linken eine Verlegung des Gipfels von der Innenstadt (Kongresshalle am Zoo) an den Stadtrand (Neue Messe) gefordert hatte, schlägt jetzt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Alarm. „Angesichts der sich über einen längeren Zeitraum abzeichnenden Pandemiekrise sollten geplante personalintensive Großveranstaltungen überdacht werden“, appellierte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek am Sonntag in Berlin an die Verantwortlichen in der Bundespolitik. Und als GdP-Forderung machte Radek unmissverständlich klar: „Deshalb sollten Treffen wie der EU-China-Gipfel im September in Leipzig in der bislang geplanten Form abgesagt werden.“

Videokonferenz als praktikable Alternative

Als Grund für eine Absage nannte der Vizechef der größten deutschen Polizeigewerkschaft (194 000 Mitglieder) die aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Krise. Bei kommenden Großlagen wie den Leipziger Mega-Gipfel ließen diese keine personellen Spielräume mehr zu. „Eine Veranstaltung ähnlich des G20-Gipfels in Hamburg vor drei Jahren bedeutet den Einsatz Zehntausender Polizistinnen und Polizisten zum Schutz der knapp 30 Staats- und Regierungschefs aus mehr als zwei Dutzend Ländern“, sagte Radek. In Hamburg waren damals mehr als 30 000 Einsatzkräfte vor Ort. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Bedeutung des Gipfeltreffens sei eine Videokonferenz in der jetzigen Zeit eine praktikable Alternative, schlug der GdP-Vize vor. „Damit würde die Politik Verständnis zeigen für die großen Anstrengungen der Polizei in Pandemie-Zeiten.“

Linke und Grüne für Verlegung an Stadtrand

Mit ihrem Vorstoß für eine komplette Absage des Leipziger Gipfels trifft sich die GdP zumindest auf halber Strecke mit der Leipziger Landtagsabgeordneten Juliane Nagel. „ Leipzig soll während des EU-China-Gipfels nicht zur Festung werden“, hatte die Connewitzerin vor gut zwei Wochen im Namen der sächsischen Linksfraktion gewarnt und dafür plädiert, das Treffen aus der City zu verlegen. Ähnlich argumentieren auch Bündnis 90/Grüne in der Messestadt. „Aus unserer Sicht ist es unverständlich, warum ein solches Ereignis unbedingt in der Innenstadt stattfinden muss und nicht an den Stadtrand verlegt wurde, was weniger Einschränkungen mit sich gebracht hätte“, sagte Grünen-Politiker Jürgen Kasek.

Mitte Oktober 2019 hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) bekannt gegeben, dass der Gipfel 2020 in Leipzig stattfinden soll. Deutschland hat in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft inne und ist deshalb für die Organisation der Konferenz zuständig. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte vor der Corona-Krise Anfang Februar gegenüber lvz.de noch darauf verwiesen, dass der Gipfel eine einmalige Chance und „eine großartige Werbung für Leipzig“ sei.

Von André Böhmer