Polizeikritischer Info-Termin an der Uni Leipzig verboten?

Leipzig

Handelt es sich um Zensur, wenn man keine Räume zur Verfügung stellt? Im Rahmen der „Kritischen Einführungswochen“ (KEW), mit denen der Studierendenrat der Universität Leipzig seit 2014 das universitäre Angebot zu Semesterbeginn ergänzt, ist es zu Unstimmigkeiten zwischen den Studierendenvertretern und der Uni-Leitung gekommen. Konkret geht es um eine geplante Info-Veranstaltung der Gruppe „Copwatch“ mit der Überschrift „Wie intervenieren in Polizeikontrollen“, die ursprünglich am 6. Oktober stattfinden sollte, aber keine Raum-Zusage erhielt. „Wir akzeptieren diesen politisch motivierten Zensurversuch nicht“, schreiben die KEW-Organisatoren auf ihrer Internetseite – und kündigen an, den Termin am 13. Oktober in dem von ihnen selbst verwalteten Couchcafé am Campus Augustusplatz nachzuholen.

Das Thema zieht mittlerweile Kreise bis in den Sächsischen Landtag. Zwei Abgeordnete der Fraktion der Linken haben dort am Montag eine Kleine Anfrage eingereicht. „Der Studierendenrat als demokratisch legitimierte Vertretung der Studierenden der Uni Leipzig hat Anspruch auf Nutzung der universitären Räumlichkeiten“, begründet Anna Gorskih den Schritt. Sie ist hochschulpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Die betreffende Veranstaltung sei „ohne offizielle Begründung vom Rektorat der Uni Leipzig verboten worden“, heißt es in einer Pressemitteilung, in der auch von „Repressionsvorwürfen“ die Rede ist.

Keine Räume für zwei von 103 Veranstaltungen

Die Uni-Leitung hat indes einen anderen Blick auf die Ereignisse: „Wir haben keine Veranstaltung der KEW verboten“, stellt Uni-Sprecher Michael Lindner klar. Die KEW seien „Teil einer Diskurs-Kultur“, Debatten und Meinungsvielfalt seien wichtige Aspekte des universitären Lebens. „Daher haben wir keinen Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung des Programms genommen.“ Zur besagten Veranstaltung habe man bereits am 24. September verschiedene „Möglichkeiten in einem offenen Gespräch gemeinsam“ mit den KEW-Organisatoren diskutiert. Offenbar konnten sich jedoch beide Seiten nicht einigen, so dass die Uni-Verwaltung beschloss, für diese und eine weitere der insgesamt 103 KEW-Veranstaltungen keine Räume zur Verfügung zu stellen.

Die Anfrage der Linken-Abgeordneten thematisiert einen zweiten Vorfall: Am 7. Oktober hätten Polizisten einen Vortrag des Klima-Bündnisses „Ende Gelände“ in einem Hörsaal der Uni Leipzig gestört, lautet der Vorwurf. „Es ist leider nicht neu, dass Klimaschutzproteste und entsprechende inhaltliche Veranstaltungen in Sachsen kriminalisiert werden“, moniert Marco Böhme, klimaschutzpolitischer Sprecher der Linksfraktion. Nach Darstellung der Uni führten Beamte des Polizeireviers Leipzig-Zentrum „ausschließlich ein Gespräch“ mit den Veranstaltern. Aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums Leipzig heißt es dazu: „Über die Kontaktaufnahme hinaus wurden keine weiteren polizeilichen Maßnahmen getroffen.“

Von mwö