Polizeipräsident Schulze: „Es war ein Angriff aus dem Nichts“

Leipzig

„Menschenverachtend und verbrecherisch“ – Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schulze verurteilt den Mordversuch an einem seiner Beamten in der Silvesternacht am Connewitzer Kreuz und die schweren Verletzungen weiterer Beamten. Die Linksautonomen hätten massive Gewalt ausgeübt.

Wie es geht dem verletzten Polizeibeamten?

Torsten Schultze: Ich habe den Kollegen von der Bereitschaftspolizei am Mittwoch sehr früh nach der OP besucht. Es geht ihm relativ gut, er ist optimistisch, körperlich bald wieder fit zu sein. Ich hoffe, dass es auch keine psychischen Folgeerscheinungen gibt, denn das muss man auch emotional bewältigen.

Welche Verletzungen hat er?

Er wurde am Kopf verletzt und hat ein Schädel-Hirn-Trauma. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Gibt es Spuren zu den Tätern dieses konkreten Angriffs?

Wir sind noch dabei Spuren auszuwerten, hinzu kommt die Auswertung von Videos und Veröffentlichungen in sozialen Medien.

Mit welcher Erwartungshaltung sind Sie in diesen Einsatz gegangen?

Wir sind davon ausgegangen, dass Silvester wie in den Vorjahren auf dem relativ moderaten Niveau bleibt. Dass alle Beamten zu Beginn ohne Helme da standen, sagt einiges aus. Dann kam aus dem Nichts heraus dieser Angriff – mit massiver Gewalt. Es ist davon auszugehen, dass das geplant und organisiert war.

Was genau ist passiert?

Ein brennender Einkaufswagen mit dem Schild eines aufgemalten Polizeiautos wurde in Richtung von Beamten geschoben, und es wurden Gegenstände geworfen. Bei dem Versuch, die Tatverdächtigen dingfest zu machen, wurde die Einheit getrennt. Drei so isolierte Beamte wurden dann brutal attackiert. Auch als einer der Beamten schon das Bewusstsein verloren hatte, wurde er weiter getreten. So etwas ist menschenverachtend, verbrecherisch und nicht hinnehmbar.

Gab es daraufhin eine neue Order, einen Wechsel der Strategie?

Nein, das grundsätzliche Konzept, sich zurückzuhalten, bestand weiterhin – es fand aber sein Ende, weil wir ständig angegriffen wurden. Wenn eine bekannte Politikerin aus Sachsen (Anm. d. Red.: die Linken-Abgeordnete Juliane Nagel) meint, die Schuld der Eskalation der Polizei zuschreiben zu müssen, ist das eine Verdrehung der Tatsachen, von Ursache und Wirkung.

Es gab durchaus Situationen, in denen Beamte überreagiert haben.

Ein außenstehender Beobachter erfasst nicht die gesamte Situation. Er weiß nie, was ringsherum passiert und was zuvor geschehen ist. Grundsätzlich vertraue ich jedem einzelnen Beamten, dass er seine Befugnisse recht- und verhältnismäßig ausübt. Daran ist mir gelegen. Wenn es Menschen gibt, die Opfer ungerechtfertigter Maßnahmen wurden, bitte ich sie, sich zu melden, damit wir auch das untersuchen können. Natürlich sind Polizisten Menschen, von manchen wird das gar nicht mehr gesehen. Da werden Beamte als „Schweine“ bezeichnet, und es herrscht unverhohlene Freude, dass man „All Cops Are Bastards“ rufen darf. Dass so etwas möglich ist, ist auch ein gesellschaftliches Phänomen. Die Polizei kann das nicht lösen. Die Gesellschaft ist aufgerufen, ein lebenswertes Leben aufrecht zu erhalten und ein friedliches Silvester zu ermöglichen.

Generell halte ich fest: Wir als Polizei können friedlich vor Ort sein, aber unsere Erfahrung ist dann doch, dass wir gelockt werden. Da wird etwas angezündet, dann löschen die Polizisten den Brand und man kann sie beschmeißen. Aber sollen wir es brennen lassen? Wir haben Gefahren abzuwehren und Straftaten aufzuklären. Am Connewitzer Kreuz hat es deutlich mehr Straftaten gegeben als wir Täter feststellen konnten. Auch, weil Leute unterwegs waren, die festgenommene Täter wieder befreien wollten. Da haben wir dann auch Befreier festgenommen. Das ist unser gesellschaftlicher Auftrag. Wenn es Politiker gibt, die meinen, die Polizei solle diese Straftaten aufklären und jene nicht, dann müssen sie dafür Mehrheiten auf Bundesebene gewinnen. Für uns gibt es keine gute und böse Kriminalität. Wir müssen trotz der Angst vor Eskalation die Sicherheit für die vielen Menschen in diesem Stadtteil gewährleisten.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus dieser Nacht?

Es wird eine Einsatz-Nachbereitung geben. Eins ist vorhersehbar: Stellt sich im Vorhinein die Lage in Connewitz erneut so dar wie zuletzt, werden wir wieder dort sein müssen. Mit Protagonisten der Stadtgesellschaft, mit Verwaltung und anderen Organisationen werden wir Gespräche führen, wie man ein anderes, friedliches Silvester auch am Kreuz gestalten kann. Mein Optimismus hält sich in Grenzen, denn die Gründe des Extremismus in unserer Gesellschaft liegen tiefer und gehen über Leipzig hinaus.

CDU-Stadtrat Karsten Albrecht hat sich für ein Böller-Verbot am Kreuz ausgesprochen. Was halten Sie davon?

Ein Verbot war auch einer meiner ersten Gedanken nach dieser Nacht. Natürlich wollen wir eine Stadtgesellschaft nicht dafür bestrafen, dass es ein paar Kriminelle gibt. Ob das Gewalt verhindert, scheint fraglich. Aber solche Vorschläge müssen diskutiert werden.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie für die Zukunft? Ende September wird es einen EU-China-Gipfel geben und auch dazu gibt es bereits Gewaltaufrufe...

Es gibt eine Menge von Ereignissen: Ende Januar läuft am Bundesverwaltungsgericht Leipzig ein Verfahren zum Verbot von linksunten.indymedia.org – mal sehen, was da passiert. Der Sicherheits-Aufwand beim Gipfel wird immens sein. Als einsatzführende Dienststelle werden wir natürlich gut vorbereitet sein, beispielsweise auch auf Protestgeschehen.

Sehen Sie die Gefahr, dass sich durch Krawalle wie am Kreuz die gesellschaftliche Wahrnehmung stärker auf linken Extremismus fokussiert und der rechte unterschätzt wird?

In Leipzig haben wir vor allem ein Problem mit Linksextremismus. In Sachsen sieht das insgesamt anders aus. Da ist ein differenzierter Blick nötig, den die Allgemeinheit hoffentlich behält. Wir als Polizei verlieren das nicht aus den Augen.

Brennende Kräne und Bagger, der Überfall auf die Mitarbeiterin einer Immobilienfirma: Mit Blick auf die zahlreichen linksautonomen Übergriffe der vergangenen Wochen und Monate ist es offenbar extrem schwer, Tatverdächtige zu ermitteln...

Bei jedem Branddelikt ist das extrem schwer, weil die Spuren verbrennen. Diese Täter sind extrem konspirativ unterwegs, so dass die Ermittler auch Zeit brauchen.

Woher kommt diese eskalierende Entwicklung in der linksautonomen Szene?

Die Frage stellen wir uns auch. Es ist wichtig, dass man seine Meinung auf die Straße bringen kann – friedlich und ohne Waffen. Wie bei der Klimabewegung, wo wir für einen sicheren Ablauf sorgen. Sicher bestehen in der linksautonomen Szene verbesserte Organisationsmöglichkeiten und Verknüpfungen – die Anschläge auf die CG-Gruppe haben ja einen Bezug zur Rigaer Straße in Berlin. Die Stadt wird enger – das birgt Konflikte. Es ist verständlich, wenn es Kritik gibt, weil die letzten Baulücken in Connewitz bebaut werden. Manche wollen da dann mit Gewalt Einfluss nehmen.

Die Gewaltbereitschaft in der Szene gibt es ja schon lange. Der Überfall auf die Mitarbeiterin einer Immobilienfirma und nun der Mordversuch an einem Polizeibeamten stellen aber eine neue Qualität dar. Ist da eine Szene unterwegs, die noch gewaltbereiter geworden ist?

Vielleicht sehen sie die Aussichtslosigkeit ihres Tuns. Beim Überfall auf die Frau kam ja die Anmerkung aus der Szene: Wenn die Kräne versichert sind, müssen wir sie da treffen, wo es weh tut – im Gesicht.

Wir würden Sie diese linksautonome Szene beschreiben? Hat die eine feste Struktur, oder sind das lose Zusammenschlüsse von Chaoten?

Wenn ich bei Indymedia lese, wie diejenigen beschimpft werden, die die Mitarbeiterin der Immobilienfirma angegriffen haben, habe ich nicht den Eindruck, dass ein einheitlicher Wille dahinter steckt. Ich gehe nicht von einer homogenen, einheitlichen Szene aus, sondern von vielen unterschiedlichen Playern, die teils konspirativ unterwegs sind. Ich würde mich freuen, wenn sich die Friedlichen gegenüber den Gewalttätern noch stärker positionieren.

Von Mark Daniel, Björn Meine und Frank Döring