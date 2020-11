Leipzig

In einer ersten Einschätzung zur Querdenken-Kundgebung am Samstag in Leipzig hat Polizeipräsident Torsten Schultze am Abend gegen 21.15 Uhr ein durchwachsenes Fazit gezogen.

Die Polizei habe drei Ziele verfolgt: Die Gewährleistung eines friedlichen Verlaufs aller Veranstaltungen, die Verhinderung möglicher Gewalttaten und den Infektionsschutz durchzusetzen. Ziel eins und zwei habe sie weitestgehend erreicht. „Gleichwohl haben wir über 30 Straftaten zu verzeichnen. Ziel drei, die Durchsetzung des Infektionsschutzes, wurde nicht erreicht. Auflagen wurden verletzt, deshalb wurde die Versammlung beendet“, sagte Schultze.

Die Teilnehmer hätten den Versammlungsraum nur in eine Richtung verlassen können, zur Ostseite des Hauptbahnhofs. Alle anderen Routen standen durch angemeldete Gegendemonstrationen nicht zur Verfügung.

„Es entstand ein sehr großer Druck auf unsere Polizeikräfte“

„An der Ostseite des Hauptbahnhofs stauten sich die Menschen an einer von uns errichteten Sperrung“, berichtete Schultze. Ziel war der Schutz der Zentralhaltestelle. Der Heimweg sollte über die Brandenburger Straße geregelt werden. „Es entstand ein sehr großer Druck auf unsere Polizeikräfte, den wir nur durch den Einsatz von unmittelbaren Zwang, also körperliche Gewalt, hätten halten können“, so Schultze. Das wäre nicht verhältnismäßig gewesen. Deshalb sei auch tausenden Teilnehmern, die die Polizeisperre teilweise überrannten, am Ende der Umzug um den Innenstadtring ermöglicht worden. „Man bekämpft keine Pandemie mit polizeilichen Mitteln, sondern nur mit der Vernunft der Menschen“, sagte der Polizeipräsident. Ähnlich hatte sich zuvor bereits Innenminister Roland Wöller ( CDU) gegenüber der LVZ geäußert, der das Oberverwaltungsgericht scharf kritisierte.

Nach Aussagen Schultzes waren in Leipzig in der Spitze 2600 Polizisten aus neun Bundesländern und der Bundespolizei im Einsatz. Angaben zu verletzten Beamten konnte Schultze in seinem Statement ebenso wenig machen wie zu attackierten Journalisten. „Wir haben von verletzten Journalisten gehörten und sie aufgefordert, dass sie sich bitte bei uns melden“, sagte er.

Schultze berichtete zudem von einem abendlichen Einsatz in Connewitz, wegen eines Feuers in der Wolfgang-Heinze-Straße.

Von Matthias Roth