Der neue „Polizeiruf 110“ des MDR spielt in Halle, aber dahinter stehen lauter Leipziger. Schriftsteller Clemens Meyer (43) und Regisseur Thomas Stuber (40) haben die Charaktere und Rollen entwickelt, auf ihre Wunschbesetzung zugeschnitten und das Drehbuch geschrieben. Die beiden, so der Plan, betreuen den „Polizeiruf“ aus der Saalestadt auch in Zukunft.

Der Leipziger Schauspieler Peter Schneider (45) wurde als Kommissar Michael Lehmann engagiert: „Ich war total begeistert und habe gar nicht überlegt. Das Filmemachen in so einer Reihe ist eine großartige Chance“, erzählt er. Über die „Traumkonstellation“ mit Kollege Peter Kurth (64), der seinen Chef Henry Koitzsch spielt, freue er sich ganz besonders.

Kommissar Henry Koitzsch (Peter Kurth, links) und Kommissar Michael Lehmann (Peter Schneider) beim Mittagessen im „Heidekrug“. Im Hintergrund der Wirt, gespielt von Drehbuchautor Clemens Meyer. Quelle: MDR/filmpool fiction/Felix Abraham

Auch die Stadt Leipzig spielt im Krimi eine Rolle

Im wahren Leben wohnt der Musiker und Schauspieler im Leipziger Süden – so wie sein Kommissar Michi Lehmann, der täglich zur Arbeit nach Halle pendelt. Darum kommt die Stadt Leipzig auch im „Polizeiruf“ vor: Die privaten Familienszenen wurden in der Südvorstadt gedreht.

Kommissar Lehmann ist ein Familienmensch mit drei Kindern – Darsteller Schneider ist ein Familienmensch mit zwei Kindern. Wenn er frei hat, kann man ihn im Clarapark, auf der Karli oder am Cospudener See treffen. Zur Nachbarstadt Halle, mit der viele Leipziger so gar nichts am Hut haben, hat der Schauspieler eine geradezu innige Beziehung: Fünf Jahre hat er dort die Spezialschule für Musik besucht und ab 2003 oft Theater in Halle gespielt.

Regisseur Thomas Stuber bei der Arbeit am Set. Quelle: MDR/filmpool fiction/Felix Abraham

Aufgeregt vor der TV-Premiere am 30. Mai

Ob er sich seine TV-Premiere als Kommissar Lehmann am 30. Mai auch selbst anschauen wird, weiß Peter Schneider noch nicht. „Vielleicht gucke ich mit meiner Frau. Mit Freunden, das traue ich mich nicht.“ Er sei auch vor Auftritten immer sehr aufgeregt und finde es schwierig, sich selbst zu sehen: „Man sieht dann immer die Fehler, die man gemacht hat.“

Über seinen Kommissar sagt er: „Einige Dinge an ihm finde ich total sympathisch, andere haben mit mir gar nichts zu tun. Zum Beispiel seine Spießigkeit, sein Weg als Quereinsteiger oder wie er sich anzieht.“

„Polizeiruf“-Kommissar Grawe kehrt zurück

Eine kleine Rolle als Wirt des „Heidekrugs“ hat Autor Clemens Meyer sich selbst geschrieben. Der in Halle geborene und in Leipzig aufgewachsene Schriftsteller kennt den „Polizeiruf 110“ von Kindesbeinen an: „Mein Vater guckte das. Polizeiruf Eins zu Null sagte er.“ Mit seiner Schwester durfte er mitschauen. Aus der 50-jährigen Geschichte der DDR-Krimireihe ließ er den legendären Kommissar Grawe wieder aufleben, gespielt von Andreas Schmidt-Schaller: Der ist nun im Ruhestand und spielt den Schwiegervater von Michi Lehmann.

Die beiden Drehbuchautoren Meyer und Stuber haben mit großer Liebe viele „kleine Leute“ am Rande der Gesellschaft gezeichnet, die vom Leben überfordert sind und denen deshalb einiges schiefgeht. „Es ist so schön, wie sie die Figuren entwickeln. Da begebe ich mich gern in ihre Hände“, freut sich Darsteller Schneider auf jährlich (mindestens) eine neue Folge.

Von Kerstin Decker