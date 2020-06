Leipzig

Ein verletzter Polizist und 14 beschädigte Dienstfahrzeuge – das ist die Bilanz der Ausschreitungen nach einer Demo der linken Szene am Mittwochabend im alternativen Stadtteil Connewitz. Wie Polizeisprecherin Mariele Koeckeritz am Donnerstag auf Anfrage der LVZ mitteilte, wird gegen zehn Tatverdächtige wegen Landfriedensbruchs ermittelt. Zudem laufen Verfahren wegen Sachbeschädigung in 14 Fällen sowie in einem Fall wegen Körperverletzung.

Reaktion auf Razzia

Bis zu 500 Teilnehmer stark war der Aufzug, welcher sich am Mittwoch gegen 20 Uhr am Herderplatz in Bewegung gesetzt hatte. Unter dem Motto „Jede Durchsuchung hat ihren Preis“ protestierten Angehörige der linken Szene gegen einen Polizeieinsatz am Mittwoch, bei dem es um Ermittlungen zu linksextremistischen Straftaten ging. Unter Federführung der „Soko LinX“ des sächsischen Landeskriminalamtes ( LKA) hatten Beamte unter anderem in Gebäuden in der Wolfgang-Heinze-Straße, Biedermannstraße, Pfeffingerstraße, Leopoldstraße, Brandstraße und in der Meusdorfer Straße insgesamt neun Wohnungen durchsucht. Sichergestellt wurden Pyrotechnik, Hieb- und Schlagwaffen, geringe Mengen Drogen, Schlagschutzbekleidung und Kommunikationstechnik. Außerdem wurde ein Fahrzeug abtransportiert.

Kein Demo-Anmelder zu finden

Bis zum Schluss sei die Demonstration nicht angemeldet gewesen. Polizei und städtische Versammlungsbehörde hätten mehrere Teilnehmer angesprochen, so Koeckeritz. Keiner habe jedoch als Versammungsleiter zur Verfügung stehen wollen. Dennoch habe die Stadt schließlich entschieden, den Aufzug stattfinden zu lassen. Auf der Route von Herderplatz über Simildenstraße, Brandstraße und Karl-Liebknecht-Straße sei zwar immer wieder Pyrotechnik gezündet worden. Zum Bau von Barrikaden aus Altglas- und Abfallcontainern sowie Steinwürfen kam es nach Angaben der Polizei aber erst nach Ende des Aufzuges im Bereich Wolfgang-Heinze-Straße/Herderpark.

Zehn tatverdächtige Jugendliche

Ein Polizist erlitt durch die Geschosse leichte Verletzungen, berichtete die Behördensprecherin, zudem wurden Einsatzfahrzeuge der Polizei sowie ein Pkw der städtischen Versammlungsbehörde beschädigt. „Wir hoffen, dass die kaputten Autos der Cops heute und die Steine auf die Bullen den Betroffenen der Repression etwas Freude schenken konnten“, heißt es dazu in einer Veröffentlichung auf dem linken Szeneportal Indymedia.

Im unmittelbaren Zusammenhang mit den Ausschreitungen wurden zehn tatverdächtige Jugendliche zur erkennungsdienstlichen Behandlung zum Polizeirevier gebracht. Es handelt sich um drei Mädchen (15, 15, 19) sowie sieben Jungen zwischen 16 und 18 Jahren. Sie kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß, wurden teilweise ihren Eltern übergeben. Bemerkenswert: Die Jugendlichen hatten nach Informationen der Polizei Wechselsachen dabei und teilweise offensichtliche Merkmale auf Pullovern sowie Schuhen wie etwa Markenlogos überklebt. Dies sollte offenbar eine spätere Identifizierung auf Videoaufnahmen der Einsatzkräfte erschweren, hieß es.

Landtagsabgeordnete kritisiert Polizei

Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) hat inzwischen eine Kleine Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Sie verlangt unter anderem Aufklärung zum Hintergrund und den Ergebnissen der Durchsuchungsmaßnahmen.

„Nicht nur das Auftreten der Polizei in Connewitz war unmöglich“, hatte sie den Einsatz zuvor via Twitter kritisiert. „Auch die Maßnahme der Durchsuchungen selbst ist unverhältnismäßig, siehe auch die Funde. Scheinbar muss die SokoLinX, die Ergebnis von planlosem Aktionismus der Regierung ist, ihre Existenz legitimieren."

Von Frank Döring