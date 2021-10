Leipzig

Im Moment dreht sich gerade nichts. Drei Ponys stehen in der Mini-Arena des Ponykarussells auf der Leipziger Kleinmesse, ein Mädchen streichelt den Kopf eines Tieres. Mehr Bewegung soll es am fortgeschrittenen Nachmittag bei besserem Wetter geben, hofft der Betreiber. Dafür passiert gerade auf Schreibtischen etwas: Die Tierrechtsorganisation Peta fordert von Oberbürgermeister Burkhard Jung, das Ponykarussell zu verbieten.

Peta spricht von einer „Schinderei“ für die Tiere und erwähnt Meldungen von Kleinmesse-Besuchern. „Zum einen sind die Wirbelsäulen und Beine der Tiere nicht für stundenlanges Im-Kreis-Laufen ausgelegt“, so der Verein. Auch die damit verbundene „Monotonie stellt eine große seelische Belastung für die sensiblen Fluchttiere dar.“ In einem Schreiben vom Dienstag appelliert die Organisation an den OBM sowie an die Fraktionen im Stadtrat, das Ponykarussell künftig nicht mehr zuzulassen.

„Ich halte mich an das Gesetz“

Seit Jahren kochen in mehreren Städten Diskussionen zwischen Schaustellern und Tierschützern hoch. Die kennt auch Lutz Glaß, Betreiber des Karussells auf der Kleinmesse am Cottaweg. „Ich kann nur immer wieder betonen, dass ich mich strikt an das Tierschutzgesetz halte“, sagt er.

Von seinen acht Ponys lasse er nur vier laufen und die anderen ausruhen. Sein Stand öffne nur im Zeitraum zwischen 14.30 bis etwa 18.30 Uhr, „kein Tier läuft hier den ganzen Tag lang im Kreis. Außerdem bekommt jedes hinter dem Stand genügend Auslauf. Das Karussell, das ich seit 40 Jahren betreibe, ist sehr beliebt beim Publikum.“

Das Ponykarussell auf der Kleinmesse: PETA beschwert sich, der Betreiber widerspricht. Quelle: Mark Daniel

Wissend um die regelmäßig aufkommende Kritik hat er gleich zwei Aushänge an einer Stellwand drapiert; einer davon zitiert den Deutschen Schaustellerbund. Demnach werden die „überaus strengen Vorgaben zu Haltung, Transport, Pflege und auch Einsatz in der Reitbahn von den Firmen eingehalten“, die Haltung sei artgerecht. „Es mag große Ponykarussells geben, bei denen es anders läuft“, so Glaß. „Aber mein Stand ist ein sehr kleiner, da hat man sich wirklich das falsche Beispiel rausgesucht.“

Protest liegt im Rathaus

Peta verweist auf andere Städte wie München, Düsseldorf, Coburg oder Zwickau, wo künftig keine Ponykarussells auf Veranstaltungen mehr zugelassen würden. Zudem habe eine repräsentative Umfrage schon 2015 ergeben, dass rund zwei Drittel der Deutschen den Einsatz der Tiere für diese Schaugeschäfte als nicht tiergerecht empfinden.

Nun liegt der Peta-Protest auf dem Tisch im Leipziger Rathaus. Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus – der dafür Zuständige hat gerade seinen Urlaub angetreten.

Von Mark Daniel