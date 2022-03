Pop, Partys – und ein bisschen Frieden: Die LVZ-Wochenendtipps für Leipzig

Leipzig

Im März lichtet es sich gleich doppelt: Nicht nur das Wetter wird besser, auch die Corona-Regeln werden am Freitag deutlich gelockert. Bedeutet: Es ist wieder wesentlich mehr los in Leipzig als noch vor einigen Wochen. Um sich im Veranstaltungsdschungel nicht zu verirren, gibt es hier fünf handverlesene Kulturtipps aus und für Leipzig.

Für Kulturhungrige: Pop-Noir aus Leipzig und Berlin

Das Kulturlokal Horns Erben in der Arndtstraße 33 präsentiert an diesem Wochenende feinsten Pop-Noir aus Leipzig, wenn die drei Mitglieder der Band Coucou auftreten. Das Trio besteht aus Meryem, Steffi und Janda, die sich erstmals 2008 begegneten und in Dresden gemeinsam Musik studierten. 2012 erschien die erste EP, 2016 das per Crowdfunding finanzierte Album „Paperskin“, 2020 die jüngste EP „Girl“. Inzwischen lebt und arbeitet das Trio in Leipzig und Berlin.

Neben Gitarren und Perkussion bedienen sich Coucou Instrumenten wie Omnichord, Melodika und Kalimba und erschaffen damit melancholische, unaufdringliche Popmusik mit poetischen Texten. Im Horns Erben spielen sie am Samstag ab 20 Uhr. Karten gibt es ab 11 Euro unter www.tixforgigs.com.

Die Leipziger/Berliner Band Coucou spielt am Samstag im Horns Erben. Quelle: Daniel Weisser

Für Clubgänger: Partys in vier Locations

Endlich dürfen die Clubs wieder öffnen. Viele benötigen zwar noch etwas Vorbereitungszeit, doch zumindest an vier Standorten steigen an diesem Wochenende Partys: Das Darkflower (Hainstraße 12) öffnet am Freitag und Samstag jeweils ab 22 Uhr. Ebenfalls am Samstag kann im Skyclub (Riesaer Straße 56-64) ab 22 Uhr gefeiert werden. Der Velvet Club (Körnerstraße 68) und die Distillery (Kurt-Eisner-Straße 108a) folgen um 23 Uhr. Für den Einlass in die Clubs gilt die 2G-plus-Regel. In der Distillery müssen darüber hinaus auch geboosterte Personen einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen.

Zum Aufwärmen für die Party eignet sich im Übrigen der „Abschiedsstream“ des Tanzcafés Ilses Erika – bevor auch dort am nächsten Wochenende wieder die Pforten geöffnet werden. Sechs Musiker sind von 19.30 bis 1.30 Uhr im Livestream und für umsonst zu erleben – das Ilses Erika kann jedoch per digitalem Soli-Ticket unterstützt werden. Weitere Infos dazu unter www.ilseserika.de.

Endlich wieder feiern: Vier Leipziger Clubs feiern am Wochenende ein Comeback. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Für Neugierige: Sandtheater mit politischer Note

Wenig anderes kann so einfach und effektiv Raum für Verständigung und Solidarität schaffen wie die Kunst. An diesem Wochenende ist das beim Sandtheater Leipzig im Central Kabarett, Markt 9 (König-Albert-Haus), zu erleben. Das aktuelle Programm „Bilder meiner Stadt – Sandstory of Leipzig“ setzt auf seine Weise ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Zwar nicht inhaltlich, die Show ist, wie der Name verrät, eine Hommage an Leipzig, dafür aber personell: Als Sandartistin ist die aus Odessa stammende Ukrainerin Alla Denysova am Werk, die Regie übernimmt der im russischen Nishnij Nowgorod geborene Dimitrij Sacharow. Beginn ist am Freitag um 20 Uhr.

Am Samstag um 15 Uhr folgt zudem das familiengeeignete, von Alla Denysova erdachte Stück „Die kleine Meerjungfrau“, ebenfalls von Sacharow inszeniert und vorgetragen von der deutschen Schauspielerin Silvia Ladewig. Karten für „Bilder meiner Stadt“ ab 23,50 Euro, für „Die kleine Meerjungfrau“ ab 15,50 Euro unter www.central-kabarett.de.

Sandtheater-Künstlerin Alla Denysova. Quelle: André Kempner

Für Sparfüchse: Museumsshop der besonderen Art

Ursprünglich als Studienprojekt gestartet, um qualitativ hochwertige Druckwerke zu zelebrieren und unter die Leute zu bringen, ist die von Philipp Neumann und Karen Laube geführte Buchhandlung MZIN seit 2009 mit ihrer Auswahl von Magazinen, Katalogen und Büchern zu einer Institution geworden. War das Unternehmen zuletzt im Kolonnadenviertel ansässig, wechselt es nun den Standort – und zwar in den Stadtkern. Konkret ins Museum der bildenden Künste (MdbK), Katharinenstraße 10. Dort findet am Samstag von 18 bis 21 Uhr die feierliche Eröffnung bei Musik und Getränken statt.

MZIN ist über den Nordeingang des Museums vom Brühl aus zu erreichen und wird fortan auch die Aufgabe des Museumsshops übernehmen. Dazu wird das bestehende Sortiment um MdbK-Kataloge und -Andenken erweitert. Der Eintritt zur Eröffnungsfeier und zu den regulären Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag, jeweils 10 bis 18 Uhr; Mittwoch bis 20 Uhr) ist frei, es gilt 2G-plus. Mehr Infos unter www.mdbk.de.

MZIN-Gründer Philip Neumann (links) zusammen mit Andre Quass und Daniel Stefan im Jahr 2015 bei der Vorbereitung zu einer Ausstellung. Quelle: André Kempner

Für Familien: Schattenspiele auf der Bühne

Die Aufführungen des Tangram Kollektivs werfen ihre Schatten voraus: Das Schattenspiel „Schattenwerfer“ ergründet, woher Schatten kommen, was sie zu erzählen haben und wie ihre Welt aussieht. Das Stück wurde mit dem „Fox Preis für Innovation im Puppenspiel“ beim isländischen HIP Festival 2020 ausgezeichnet.

Die Veranstaltung im Westflügel Leipzig, Hähnelstraße 27, richtet sich an Kinder ab 4 Jahren und kommt ohne Sprache aus. Aufführungen finden am Samstag ab 17 Uhr sowie am Sonntag ab 15 Uhr statt. Karten gibt es in verschiedenen freiwilligen Preisklassen (Kinder ab 5,40 Euro, Erwachsene ab 10,40 Euro, Familien ab 20,40 Euro) unter www.westfluegel.de.

„Die Schattenwerfer“ wird am Samstag im Westflügel aufgeführt. Quelle: Westflügel

Von Christian Neffe und Patricia Liebling