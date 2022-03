Leipzig

Autofahrer werden sich in der Jahnallee an nur noch zwei- statt vierspurigen Verkehr über die Zeppelinbrücke gewöhnen müssen. Vor 20 Monaten ließ die Stadt dort in jeder Fahrtrichtung versuchsweise einen sogenannten Pop-Up-Radweg von den Fahrbahnen abtrennen. Er sollte die gut frequentierte Verbindung zwischen dem Zentrum und Lindenau für Radfahrer verbessern. Nun plant die Straßenverkehrsbehörde, die temporären Radfahrstreifen nach Abschluss der Erprobung dauerhaft anzuordnen. Das geht aus der Antwort von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) auf eine Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion hervor. Die Zählstelle registriert in dem Bereich täglich im Schnitt 2762 Radfahrer.

Unfallschwerpunkt Jahnallee/Cottaweg entschärft

Als Grund nannte Dienberg vor allem Sicherheitsaspekte. Zwischen der Zeppelinbrücke und Lindenau hatte es in der Vergangenheit immer wieder schwere, zum Teil tödliche Verkehrsunfälle mit Radfahrern an der Einmündung des Cottaweges in die Jahnallee gegeben. Jahrelang galt der Ort deshalb als Unfallschwerpunkt. Radfahrer, die bis dahin auf dem kombinierten Fuß-/Radweg fahren mussten, kollidierten immer wieder mit aus dem Cottaweg auf die Jahnallee einbiegenden Fahrzeugen. Zum Teil auch deshalb, weil Radfahrer auf der falschen Seite fuhren. Trotz Schildern und Markierungen verbesserte sich die Situation nicht.

Daher entschied die Verkehrsunfallkommission, stadtauswärts ab der Zeppelinbrücke bis zur Bowmannstraße und stadteinwärts im Bereich der Brücke den Radverkehr auf separate Streifen auf die Fahrbahnen zu verlegen. „Auf Basis der Auswertung der Unfalllage wird die Maßnahme von Seiten der Verkehrsunfallkommission inzwischen als erfolgreich beurteilt“, so Dienberg. „Die Anzahl der Unfälle mit Radfahrerbeteiligung ist stark zurückgegangen.“ Allerdings nutzt noch immer jeder zehnte Radfahrer die beidseitigen Fußwege anstelle des regulären Radfahrstreifens auf der Straße.

Diese Pop-Up-Radwege kommen noch in diesem Jahr

Im vergangenen Herbst bekannte sich der Stadtrat explizit zu Pop-Up-Radwegen, nachdem der Umweltverband Ökolöwe dies in einer Petition gefordert hatte. Neben dem westlichen Innenstadtring, auf dem die Markierungsarbeiten am Montag beginnen, sollten daher eigentlich bis Ende 2022 weitere fünf Strecken für Radfahrer ausgewiesen werden. Nach Angaben des Baudezernates wird dies allerdings nur in der Berliner Straße (zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Erich-Weinert-Straße), in der Erich-Zeigner-Allee (zwischen Karl-Heine-Straße und Antonienstraße) und in der Merseburger Straße (zwischen An der Merseburger Straße und Schomburgkstraße) passieren.

Der zweite Abschnitt in der Berliner Straße, zwischen der Erich-Weinert-Straße und der Parthenstraße, könne erst im kommenden Jahr realisiert werden und die Riebeckstraße zwischen Stötteritzer Straße und Mühlstraße erst 2024, da dort umfangreiche Änderungen an der Ampelsteuerung erforderlich seien.

Der Radweg in der Wahrener Linkelstraße zwischen Georg-Schumann- und Stahmelner Straße, der eigentlich auch bis Ende dieses Jahres kommen sollte, wird sogar auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund: Für die „ technisch sehr aufwendige Umsetzung“ stehe derzeit kein Personal zur Verfügung.

Von Klaus Staeubert